Mié, 08/10/2025 - 18:00
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la derrota de Medellín con Águilas
Medellín todavía tiene un partido pendiente en la Liga BetPlay.
Deportivo Independiente Medellín desperdició una gran opción de convertirse en el nuevo líder de la Liga BetPlay-2 de 2025 al caer este miércoles 8 de octubre ante Águilas Doradas en partido que estaba aplazado de la fecha 11.
El equipo poderoso se vio superado con marcador de 1-2 en compromiso que se llevó a cabo en el estadio Polideportivo Sur de Envigado.
Mateo Puerta y Diego Hernández marcaron por Águilas Doradas, mientas que el descuento fue obra de Jhon Alexander Palacios.
Con este resultado, Deportivo Independiente Medellín quedó en la quinta posición con 24 puntos y no pudo igualar la línea de Bucaramanga que es líder con 27 unidades.
El triunfo le sirvió a Águilas Doradas para llegar a 17 puntos y seguir con opciones de meterse al grupo de los ocho.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay
1. Atlético Bucaramanga - 27 puntos
2. Junior - 25 puntos
3. Fortaleza - 25 puntos
4. Atlético Nacional - 24 puntos
5. Medellín - 24 puntos
6. Deportes Tolima - 23 puntos
7. Santa Fe - 20 puntos
8. Deportivo Cali - 20 puntos
9. Alianza - 20 puntos
10. Once Caldas - 19 puntos
11. Llaneros - 19 puntos
12. Águilas Doradas - 17 puntos
13. Millonarios - 17 puntos
14. Deportivo Pereira - 15 puntos
15. Unión Magdalena - 15 puntos
16. América de Cali - 14 puntos
17. Envigado - 13 puntos
18. Boyacá Chicó - 12 puntos
19. Deportivo Pasto - 11 puntos
20. La Equidad - 11 puntos
Medellín todavía tiene un partido pendiente
Deportivo Independiente Medellín todavía tiene una posibilidad de escalar más posiciones en la tabla, ya que tiene pendiente el parido contra Independiente Santa Fe de la fecha 14.
El duelo entre antioqueños y bogotanos aún no tiene programación confirmada.
