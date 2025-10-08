Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la derrota de Medellín con Águilas

Deportivo Independiente Medellín desperdició una gran opción de convertirse en el nuevo líder de la Liga BetPlay-2 de 2025 al caer este miércoles 8 de octubre ante Águilas Doradas en partido que estaba aplazado de la fecha 11.

El equipo poderoso se vio superado con marcador de 1-2 en compromiso que se llevó a cabo en el estadio Polideportivo Sur de Envigado.

Mateo Puerta y Diego Hernández marcaron por Águilas Doradas, mientas que el descuento fue obra de Jhon Alexander Palacios.

Con este resultado, Deportivo Independiente Medellín quedó en la quinta posición con 24 puntos y no pudo igualar la línea de Bucaramanga que es líder con 27 unidades.

El triunfo le sirvió a Águilas Doradas para llegar a 17 puntos y seguir con opciones de meterse al grupo de los ocho.