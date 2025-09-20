Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de Cali - Fecha 12

Deportivo Cali dio un paso importante hacia el grupo de los ocho de la Liga BetPlay, después de derrotar este sábado 20 de septiembre a La Equidad en condición de visita en el estadio Metropolitano de Techo.

Con la victoria, el conjunto 'azucarero' llegó a 17 puntos para igualar la línea de Independiente Santa Fe, que con el empate 1-1 con Pasto se mantuvo octavo.

Por otro lado, Águilas Doradas escaló a la casilla 14 con 11 unidades al derrotar a Llaneros.

Durante la jornada, Alianza empató 0-0 con Envigado, América de Cali superó 2-1 q Once Caldas y Atlético Bucaramanga venció 2-0 a Deportes Tolima.

