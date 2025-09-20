Actualizado:
Sáb, 20/09/2025 - 22:14
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de Cali - Fecha 12
El equipo 'azucarero' se acerca al grupo de los ocho.
Deportivo Cali dio un paso importante hacia el grupo de los ocho de la Liga BetPlay, después de derrotar este sábado 20 de septiembre a La Equidad en condición de visita en el estadio Metropolitano de Techo.
Con la victoria, el conjunto 'azucarero' llegó a 17 puntos para igualar la línea de Independiente Santa Fe, que con el empate 1-1 con Pasto se mantuvo octavo.
Por otro lado, Águilas Doradas escaló a la casilla 14 con 11 unidades al derrotar a Llaneros.
Durante la jornada, Alianza empató 0-0 con Envigado, América de Cali superó 2-1 q Once Caldas y Atlético Bucaramanga venció 2-0 a Deportes Tolima.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay - fecha 12
1. Atlético Bucaramanga - 24 puntos
2. Junior - 21 puntos
3. Fortaleza - 21 puntos
4. Medellín - 20 puntos
5. Deportes Tolima - 20 puntos
6. Llaneros - 18 puntos
7. Atlético Nacional - 17 puntos
8. Santa Fe - 17 puntos
9. Deportivo Cali - 17 puntos
10. Alianza - 16 puntos
11. Deportivo Pereira - 13 puntos
12. Once Caldas - 13 puntos
13. Envigado - 12 puntos
14. Águilas Doradas - 11 puntos
15. Millonarios - 11 puntos
16. La Equidad - 11 puntos
17. Unión Magdalena - 11 puntos
18. Deportivo Pasto - 1o puntos
19. América - 10 puntos
20. Boyacá Chicó - 10 puntos
Partidos de la fecha 12 de la Liga BetPlay
Domingo 21 de septiembre
Millonarios Vs Fortaleza
Hora: 2:00 P.M.
Unión Magdalena Vs Atlético Nacional
Hora: 4:10 P.M.
Medellín Vs Junior
Hora: 6:20 P.M.
Boyacá Chicó Vs Deportivo Pereira
Hora: 8:30 P.M.
