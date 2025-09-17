Actualizado:
Mié, 17/09/2025 - 12:23
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras sanción de Dimayor a Nacional
La tabla de posiciones de la Liga BetPlay sufrió cambios.
El Comité Disciplinario del Campeonato de Fútbol Profesional Colombiano confirmó en su resolución 093 de 2025 la sanción a Atlético Nacional, después de que utilizara cuatro jugadores de nacionalidad extranjera en el partido frente a Atlético Bucaramanga por la fecha 11.
Teniendo en cuenta la violación al literal g del artículo 83 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, el equipo 'verdolaga' perdió el encuentro ant4e Bucaramanga por marcador de 0-3.
Adicionalmente, los antioqueños tendrán que pagar una multa de veintiocho millones cuatrocientos setenta mil pesos ($28.470.000).
Tras conocerse la decisión del Comité Disciplinario de la Dimayor, la taba de posiciones sufrió algunas modificaciones, ya que Atlético Bucaramanga se convirtió en el nuevo líder del certamen al llegar a 21 puntos.
Por otro lado, Atlético Nacional se quedó en la séptima casilla con 17 unidades.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay
1. Atlético Bucaramanga - 21 puntos
2. Junior - 21 puntos
3. Fortaleza - 21 puntos
4. Deportes Tolima - 20 puntos
5. Independiente Medellín - 20 puntos
6. Llaneros - 18 puntos
7. Atlético Nacional - 17 puntos
8. Independiente Santa Fe - 16 puntos
9. Alianza Fc - 15 puntos
10. Deportivo Cali - 14 puntos
11. Deportivo Pereira - 13 puntos
12. Once Caldas - 13 puntos
13. Envigado - 11 puntos
14. Millonarios - 11 puntos
15. La Equidad - 11 puntos
16. Unión Magdalena - 11 puntos
17. Boyacá Chicó - 10 puntos
18. Deportivo Pasto - 9 puntos
19. Águilas Doradas - 8 puntos
20. América de Cali - 7 puntos
Próximos partidos de Atlético Nacional
Con el objetivo de recuperar terreno en la Liga BetPlay, Atlético Nacional deberá afrontar un complicado calendario.
El cuadro 'verdolaga' visitará en la fecha 12 a Unión Magdalena, recibirá en la jornada 13 a Millonarios y en la 14 se medirá en Tunja con Boyacá Chicó.
Se espera, que por lo menos para el duelo contra Millonarios, Atlético Nacional ya pueda contar con su nuevo cuerpo técnico, teniendo en cuenta la destitución del argentino Javier Gandolfi.
Fuente
Antena 2