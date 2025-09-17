Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras sanción de Dimayor a Nacional

El Comité Disciplinario del Campeonato de Fútbol Profesional Colombiano confirmó en su resolución 093 de 2025 la sanción a Atlético Nacional, después de que utilizara cuatro jugadores de nacionalidad extranjera en el partido frente a Atlético Bucaramanga por la fecha 11.

Teniendo en cuenta la violación al literal g del artículo 83 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, el equipo 'verdolaga' perdió el encuentro ant4e Bucaramanga por marcador de 0-3.

Adicionalmente, los antioqueños tendrán que pagar una multa de veintiocho millones cuatrocientos setenta mil pesos ($28.470.000).