Tabla de posiciones de Liga Betplay en la fecha 11: Junior y Medellín se enredaron

Este viernes se dio puntapié inicial a la fecha 11 de la Liga Betplay que ya está en su recta final de la fase regular. Dos partidos importantes movieron algunas posiciones en la tabla a la expectativa de lo que suceda en el resto de la jornada que culminará el próximo martes.

A primera hora, Independiente Medellín empató como local frente a La Equidad en el Atanasio Girardot en un partido que terminó 1-1 y donde el ‘poderoso’ mereció más sobre el final de la noche.

Posteriormente, Junior y Bucaramanga también empataron 1-1 y de nuevo el futuro de amaranto Perea está en duda.

La fecha se completa este sábado con los partido Once Caldas vs Deportivo Cali y Rionegro Águilas vs Nacional; el domingo se enfrentan América vs Pereira, Jaguares vs Patriotas y Chicó vs Tolima.

Y la jornada culmina el lunes con Santa Fe vs Pasto y el martes Alianza Petrolera vs Millonarios.

Tabla de posiciones, Liga Betplay fecha 11:

1. Deportivo Cali 22 pts (10PJ)

2. Santa Fe 21 pts (10PJ)

3. Tolima 20 pts (9PJ)

4. La Equidad 19 pts (11PJ)

5. Nacional 17 pts (9PJ)

6. Jaguares 17 pts (10PJ)

7. Junior 17 pts (11PJ)

8. Medellín 17 pts (11PJ)

______________________________

9. Millonarios 16 pts (9PJ)

10. América 12pts (9PJ)

11. Bucaramanga 12pts (10PJ)

12. Deportico Pasto 11pts (9PJ)

13. Patriotas 10pts (9PJ)