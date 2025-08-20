Tabla de posiciones de Liga BetPlay Femenina: Grupo A tras la fecha 4

Los cuadrangulares de la Liga BetPlay Femenina continúan avanzando de buena manera y el grupo A fue el encargado de inaugurar una nueva fecha con partidos con resultados poco esperados para los fanáticos que esperaban ver más goles y por lo menos una victoria que diera un ascenso significativo en la tabla de posiciones.

Dos empates casi que en simultáneo dejaron la tabla de posiciones prácticamente estática, con ligeros cambios en cuanto a puntos, pero con los dos líderes y parcialmente clasificados a las semifinales, Orsomarso y Deportivo Cali.

Resumen de la fecha 4 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay Femenina

El Estadio Deportivo Cali y el Estadio Francisco Rivera Escobar fueron los escenarios deportivos que fueron testigos de cómo ninguno de los equipos que saltaron al terreno de juego se pudieron sacar diferencias en el marcador y terminaron repartiendo los puntos.

La escuadra 'azucarera' no hizo respetar su condición de local y dejó que Independiente Medellín se llevara un punto valioso que mantiene al equipo con la ilusión de clasificar en la segunda casilla. Lorena Cobos puso arriba a Cali en el marcador tras anotar sobre le minuto 28, pero en la segunda parte el 'poderoso de la montaña' salió con una mentalidad completamente diferente y rápidamente alcanzó el empate con gol de Estefanía González.