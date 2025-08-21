Actualizado:
Jue, 21/08/2025 - 18:59
Tabla de posiciones de Liga BetPlay Femenina: Grupo B tras la fecha 4
Llegó a su fin la fecha 4 en el Grupo B de los cuadrangulares de la Liga BetPlay Femenina y junto con ello se conoció al primer clasificado.
El tiempo se agota y cada vez falta menos para conocer a un nuevo campeón de la Liga BetPlay Femenina, la cual ya pasó la página de las cuatro primeras fechas de los cuadrangulares y ahora se comienza a pensar de una vez en las últimas dos jornadas que darán el paso a las semifinales.
El Grupo A fue el encargado de dar inicio a la cuarta jornada de la competencia, pero las emociones se tuvieron que guardar, ya que todos se terminaron repartiendo los puntos al empatar. Mientras que en el Grupo B, Nacional cumplió con su tarea y fue el único equipo en marcar la diferencia al sumar de a tres unidades venciendo a Millonarios, logrando de paso su clasificación a la siguiente instancia.
Le puede interesar: Luis Díaz reveló verdadera razón por la que Bayern Múnich lo fichó y el plan que hay
Resumen de la fecha 4 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay Femenina
El Estadio Pascual Guerrero y el Atanasio Girardot se encargaron de abrirle las puertas a cuatro de los clubes más grandes de la competencia y del Fútbol Profesional Colombiano. En Cali fue América el que auspició como local frente a un viejo conocido como lo es Santa Fe, al cual no pudo derrotar y dejó con vida para que vaya en busca de un cupo a las semifinales tras empatar sin goles.
En Medellín la situación fue completamente diferente, ya que los hinchas, cuerpo técnico y jugadoras del cuadro 'verdolaga' pudieron celebrar no solo la victoria frente a Millonarios, sino también la clasificación gracias a una anotación de Laura Aguirre Montoya en el minuto 11 desde el punto penal.
El cuadro 'embajador', el cual se quedó con 10 tras la expulsión de Tatiana Ariza sobre el minuto 60, todavía tiene posibilidades matemáticas de clasificar, pero el proceso será muy complicado, ya que deberá ganar los últimos dos encuentros y esperar a que Santa Fe y América no sumen.
En otras noticias: Los objetivos de Colombia son muy mediocres
Lea también: Quintero sacude la Selección Colombia: noticia oficial de última hora
Tabla de posiciones de los cuadrangulares de la Liga BetPlay Femenina
|Posición
|Equipo
|Puntos
|PJ
|GD
|1
|Orsomarso
|8
|4
|+5
|2
|Deportivo Cali
|6
|4
|+3
|3
|Medellín (DIM)
|4
|4
|−5
|4
|Internacional de Palmira
|2
|4
|−3
|Posición
|Equipo
|Puntos
|PJ
|GD
|1
|Atlético Nacional
|12
|4
|+7
|2
|América de Cali
|5
|4
|−2
|3
|Santa Fe
|4
|4
|−2
|4
|Millonarios
|1
|4
|−3
Fuente
Antena 2