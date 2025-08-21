Tabla de posiciones de Liga BetPlay Femenina: Grupo B tras la fecha 4

El tiempo se agota y cada vez falta menos para conocer a un nuevo campeón de la Liga BetPlay Femenina, la cual ya pasó la página de las cuatro primeras fechas de los cuadrangulares y ahora se comienza a pensar de una vez en las últimas dos jornadas que darán el paso a las semifinales.

El Grupo A fue el encargado de dar inicio a la cuarta jornada de la competencia, pero las emociones se tuvieron que guardar, ya que todos se terminaron repartiendo los puntos al empatar. Mientras que en el Grupo B, Nacional cumplió con su tarea y fue el único equipo en marcar la diferencia al sumar de a tres unidades venciendo a Millonarios, logrando de paso su clasificación a la siguiente instancia.

Resumen de la fecha 4 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay Femenina

El Estadio Pascual Guerrero y el Atanasio Girardot se encargaron de abrirle las puertas a cuatro de los clubes más grandes de la competencia y del Fútbol Profesional Colombiano. En Cali fue América el que auspició como local frente a un viejo conocido como lo es Santa Fe, al cual no pudo derrotar y dejó con vida para que vaya en busca de un cupo a las semifinales tras empatar sin goles.

En Medellín la situación fue completamente diferente, ya que los hinchas, cuerpo técnico y jugadoras del cuadro 'verdolaga' pudieron celebrar no solo la victoria frente a Millonarios, sino también la clasificación gracias a una anotación de Laura Aguirre Montoya en el minuto 11 desde el punto penal.