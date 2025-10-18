Tabla de posiciones de Liga Betplay luego de Cali 0-2 América

Avanza la fecha 16 de la Liga Betplay 2025-II, la cual ha traído movimientos importantes en la tabla de posiciones. Con siete partidos ya disputados, Junior se convirtió en el nuevo líder del torneo tras vencer 3-2 al Deportivo Pereira en el Metropolitano, en una remontada épica que lo llevó a 31 puntos.

Puede leer: Alfredo Arias, técnico de Junior, advirtió al FPC: "Vamos por todo"

Detrás del cuadro barranquillero aparecen Medellín y Bucaramanga, ambos con 30 unidades y ya clasificados, aunque el Poderoso tiene un partido pendiente. El equipo de Alejandro Restrepo aprovechó su momento y, con un contundente 3-1 sobre Fortaleza, reafirmó su candidatura al título.

Atlético Nacional, que rescató un empate 2-2 frente a Pasto con un gol agónico de Jorman Campuzano al 90+14’, se mantiene en la cuarta posición con 28 puntos. Pese a no ganar, el conjunto antioqueño sigue firme en zona de clasificación.

Más abajo, América de Cali volvió a meterse en la conversación al derrotar 2-0 a su rival de patio, Deportivo Cali, en Palmaseca. Los Escarlatas llegaron a 20 puntos y subieron al décimo puesto, igualando al propio Cali pero con mejor diferencia de gol.