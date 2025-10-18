Cargando contenido

América de Cali - Liga Betplay
América de Cali - Liga Betplay
Colprensa
Liga Betplay
Actualizado:
Sáb, 18/10/2025 - 23:09

Tabla de posiciones de Liga Betplay luego de Cali 0-2 América

Los dos equipos quedaron con 20 puntos, con amplia probabilidad de clasificar a cuadrangulares.

Avanza la fecha 16 de la Liga Betplay 2025-II, la cual ha traído movimientos importantes en la tabla de posiciones. Con siete partidos ya disputados, Junior se convirtió en el nuevo líder del torneo tras vencer 3-2 al Deportivo Pereira en el Metropolitano, en una remontada épica que lo llevó a 31 puntos.

Puede leer: Alfredo Arias, técnico de Junior, advirtió al FPC: "Vamos por todo"

Detrás del cuadro barranquillero aparecen Medellín y Bucaramanga, ambos con 30 unidades y ya clasificados, aunque el Poderoso tiene un partido pendiente. El equipo de Alejandro Restrepo aprovechó su momento y, con un contundente 3-1 sobre Fortaleza, reafirmó su candidatura al título.

Atlético Nacional, que rescató un empate 2-2 frente a Pasto con un gol agónico de Jorman Campuzano al 90+14’, se mantiene en la cuarta posición con 28 puntos. Pese a no ganar, el conjunto antioqueño sigue firme en zona de clasificación.

Más abajo, América de Cali volvió a meterse en la conversación al derrotar 2-0 a su rival de patio, Deportivo Cali, en Palmaseca. Los Escarlatas llegaron a 20 puntos y subieron al décimo puesto, igualando al propio Cali pero con mejor diferencia de gol.

Lea también
Image
Dayro Moreno - Once Caldas

¿Fin del idilio entre Dayro Moreno y Once Caldas? Revelan 'pelea'

Ver más

Entre tanto, Águilas Doradas consiguió un triunfo valioso en casa ante Alianza FC (1-0), resultado que lo mantiene cerca del grupo de los ocho. Los de Rionegro suman 21 puntos y aún sueñan con meterse a los cuadrangulares finales.

En otros resultados, Unión Magdalena venció 3-1 a Envigado y sigue escalando posiciones, mientras que Santa Fe empató 0-0 frente a Boyacá Chicó, y sigue octavo con 21 unidades. La pelea por la clasificación sigue más cerrada que nunca.

La jornada aún no termina: restan tres partidos para completar la fecha 16. Llaneros recibirá a Once Caldas en Villavicencio, La Equidad enfrentará a Tolima en Techo y Millonarios jugará ante Bucaramanga en El Campín. Resultados que podrían alterar nuevamente el panorama en la parte alta de la tabla.

Le puede interesar: Cali, pese al subtítulo, ganó millonaria cifra en la Libertadores Fem

Tabla de posiciones de la Liga Betplay - fecha 16

1. Junior – 31 pts – DG +11
2. Bucaramanga – 30 pts – DG +14
3. Medellín – 30 pts – DG +12
4. Nacional – 28 pts – DG +8
5. Fortaleza CEIF – 28 pts – DG +5
6. Tolima – 23 pts – DG +4
7. Llaneros – 22 pts – DG 0
8. Santa Fe – 21 pts – DG +3

9. Águilas Doradas – 21 pts – DG -1
10. América – 20 pts – DG -1
11. Alianza – 20 pts – DG -2
12. Cali – 20 pts – DG -3
13. Once Caldas – 19 pts – DG -3
14. Pereira – 18 pts – DG -2
15. Unión Magdalena – 18 pts – DG -6
16. Millonarios – 17 pts – DG -5
17. Envigado – 16 pts – DG -4
18. Pasto – 14 pts – DG -6
19. Boyacá Chicó – 13 pts – DG -12
20. La Equidad – 11 pts – DG -13

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
América de Cali

América de Cali

Imagen
Deportivo Cali

Deportivo Cali

Imagen
Fútbol Colombiano

Fútbol Colombiano

Imagen

Tabla de posiciones Liga BetPlay

Cargando más contenidos

Fin del contenido