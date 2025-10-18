Actualizado:
Tabla de posiciones de Liga Betplay luego de Cali 0-2 América
Los dos equipos quedaron con 20 puntos, con amplia probabilidad de clasificar a cuadrangulares.
Avanza la fecha 16 de la Liga Betplay 2025-II, la cual ha traído movimientos importantes en la tabla de posiciones. Con siete partidos ya disputados, Junior se convirtió en el nuevo líder del torneo tras vencer 3-2 al Deportivo Pereira en el Metropolitano, en una remontada épica que lo llevó a 31 puntos.
Detrás del cuadro barranquillero aparecen Medellín y Bucaramanga, ambos con 30 unidades y ya clasificados, aunque el Poderoso tiene un partido pendiente. El equipo de Alejandro Restrepo aprovechó su momento y, con un contundente 3-1 sobre Fortaleza, reafirmó su candidatura al título.
Atlético Nacional, que rescató un empate 2-2 frente a Pasto con un gol agónico de Jorman Campuzano al 90+14’, se mantiene en la cuarta posición con 28 puntos. Pese a no ganar, el conjunto antioqueño sigue firme en zona de clasificación.
Más abajo, América de Cali volvió a meterse en la conversación al derrotar 2-0 a su rival de patio, Deportivo Cali, en Palmaseca. Los Escarlatas llegaron a 20 puntos y subieron al décimo puesto, igualando al propio Cali pero con mejor diferencia de gol.
Entre tanto, Águilas Doradas consiguió un triunfo valioso en casa ante Alianza FC (1-0), resultado que lo mantiene cerca del grupo de los ocho. Los de Rionegro suman 21 puntos y aún sueñan con meterse a los cuadrangulares finales.
En otros resultados, Unión Magdalena venció 3-1 a Envigado y sigue escalando posiciones, mientras que Santa Fe empató 0-0 frente a Boyacá Chicó, y sigue octavo con 21 unidades. La pelea por la clasificación sigue más cerrada que nunca.
La jornada aún no termina: restan tres partidos para completar la fecha 16. Llaneros recibirá a Once Caldas en Villavicencio, La Equidad enfrentará a Tolima en Techo y Millonarios jugará ante Bucaramanga en El Campín. Resultados que podrían alterar nuevamente el panorama en la parte alta de la tabla.
Tabla de posiciones de la Liga Betplay - fecha 16
1. Junior – 31 pts – DG +11
2. Bucaramanga – 30 pts – DG +14
3. Medellín – 30 pts – DG +12
4. Nacional – 28 pts – DG +8
5. Fortaleza CEIF – 28 pts – DG +5
6. Tolima – 23 pts – DG +4
7. Llaneros – 22 pts – DG 0
8. Santa Fe – 21 pts – DG +3
9. Águilas Doradas – 21 pts – DG -1
10. América – 20 pts – DG -1
11. Alianza – 20 pts – DG -2
12. Cali – 20 pts – DG -3
13. Once Caldas – 19 pts – DG -3
14. Pereira – 18 pts – DG -2
15. Unión Magdalena – 18 pts – DG -6
16. Millonarios – 17 pts – DG -5
17. Envigado – 16 pts – DG -4
18. Pasto – 14 pts – DG -6
19. Boyacá Chicó – 13 pts – DG -12
20. La Equidad – 11 pts – DG -13
