Millonarios 2-1 América - Liga Betplay
Camila Díaz - RCN Radio
Liga Betplay
Actualizado:
Mar, 07/10/2025 - 21:31

Tabla de posiciones de Liga Betplay luego de Millonarios 2-1 América

Embajadores y Escarlatas se cruzaron en la noche de este martes en Bogotá.

Millonarios y América se pusieron cita en la noche de este martes 7 de octubre en El Campín con motivo de la decimocuarta fecha de la Liga Betplay 2025-II, siendo un juego que terminó en favor de los Albiazules (2-1) y que los volvió a meter en la pelea por clasificar.

Luego de un primer tiempo en el que no se hicieron daño, los equipos se marcharon a los vestuarios con un 0-0 parcial. Hubo dos llamados del VAR al juez central Wilmar Roldán y ambos fueron acertados.

Ya en la segunda mitad se pudo ver a un América que insistió por la victoria y a los 48' empezó a ganar gracias a un gol de Jan Lucumí, quien, pese a ser un jugador bastante discutido, ha respondido con goles.

Pero los dirigidos por David González -desde el palco- y Alex Escobar -desde la línea técnica-, no pudieron mantener la diferencia y de a poco vieron a un Millonarios dentro de su área con opciones claras de gol.

Al minuto 75 fue Dewar Victoria quien anotó el empate para Millonarios, devolviéndole la ilusión a un equipo que lucha por meterse entre los ocho mejores del campeonato, así sea de forma agónica.

Y en las últimas del partido, al minuto 90, apareció Leonardo Castro con un gol desde el punto penalti para darle la victoria a Millonarios, y de paso hacerlo subir en la tabla de posiciones. Eso sí, ambos equipos siguen fuera del grupo parcial de clasificados.

Posiciones de la Liga Betplay - fecha 14

1. Bucaramanga – 27 pts (+13)
2. Junior – 25 pts (+9)
3. Fortaleza CEIF – 25 pts (+6)
4. **Medellín – 24 pts (+7)
5. Nacional – 24 pts (+7)
6. Tolima – 23 pts (+5)
7. *Santa Fe – 20 pts (+4)
8. Cali – 20 pts (0)

9. Alianza – 20 pts (0)
10. Once Caldas – 19 pts (+1)
11. Llaneros – 19 pts (-2)
12. Millonarios – 17 pts (-4)
13. Pereira – 15 pts (-2)
14. Unión Magdalena – 15 pts (-7)
15. América – 14 pts (-2)
16. *Águilas Doradas – 14 pts (-3)
17. Envigado – 13 pts (-3)
18. Boyacá Chicó – 12 pts (-11)
19. Pasto – 11 pts (-6)
20. La Equidad – 11 pts (-12)

*Un partido pendiente.
**Dos partidos pendientes.

