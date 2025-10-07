Tabla de posiciones de Liga Betplay luego de Millonarios 2-1 América

Millonarios y América se pusieron cita en la noche de este martes 7 de octubre en El Campín con motivo de la decimocuarta fecha de la Liga Betplay 2025-II, siendo un juego que terminó en favor de los Albiazules (2-1) y que los volvió a meter en la pelea por clasificar.

Puede leer: [Foto] Dos técnicos de selección fueron a ver Millonarios vs América

Luego de un primer tiempo en el que no se hicieron daño, los equipos se marcharon a los vestuarios con un 0-0 parcial. Hubo dos llamados del VAR al juez central Wilmar Roldán y ambos fueron acertados.

Ya en la segunda mitad se pudo ver a un América que insistió por la victoria y a los 48' empezó a ganar gracias a un gol de Jan Lucumí, quien, pese a ser un jugador bastante discutido, ha respondido con goles.

Pero los dirigidos por David González -desde el palco- y Alex Escobar -desde la línea técnica-, no pudieron mantener la diferencia y de a poco vieron a un Millonarios dentro de su área con opciones claras de gol.