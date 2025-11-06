Tabla de posiciones de Liga Betplay tras Chicó 0-2 América (fecha 18)

Luego de una semana terminó la fecha 18 de la Liga Betplay 2025-II, pues en el juego que estaba pendiente, América se impuso 2-0 a Boyacá Chicó en La Independencia y llegó a 26 puntos, por lo que se ubicó parcialmente en la octava posición.

El equipo de David González cada vez se encuentra más en la cancha, y esto se ve reflejado en la tabla, pues hace unas semanas era impensado que América se pudiera meter en cuadrangulares, y ahora -a dos jornadas del final- depende de sí mismo.

Evidentemente hubo movimientos en la tabla de posiciones, y el principal perjudicado fue Alianza FC, que salió del grupo de clasificados; Santa Fe y Llaneros FC también cayeron una posición, pero siguen con posibilidad de acceder a cuadrangulares.

Así, va tomando forma la tabla de posiciones de la Liga Betplay, la cual en esta ocasión se dividió en cuatro bloques: el primero, con los clasificados; el segundo, con los parcialmente clasificados; el tercero, con los que de momento están fuera de los ocho pero tienen posibilidad de avanzar; y el cuarto, con los eliminados.