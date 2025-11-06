Actualizado:
Jue, 06/11/2025 - 20:32
Tabla de posiciones de Liga Betplay tras Chicó 0-2 América (fecha 18)
Los Escarlatas se impusieron en un juego pendiente de la jornada 18 y se pusieron octavos.
Luego de una semana terminó la fecha 18 de la Liga Betplay 2025-II, pues en el juego que estaba pendiente, América se impuso 2-0 a Boyacá Chicó en La Independencia y llegó a 26 puntos, por lo que se ubicó parcialmente en la octava posición.
El equipo de David González cada vez se encuentra más en la cancha, y esto se ve reflejado en la tabla, pues hace unas semanas era impensado que América se pudiera meter en cuadrangulares, y ahora -a dos jornadas del final- depende de sí mismo.
Evidentemente hubo movimientos en la tabla de posiciones, y el principal perjudicado fue Alianza FC, que salió del grupo de clasificados; Santa Fe y Llaneros FC también cayeron una posición, pero siguen con posibilidad de acceder a cuadrangulares.
Así, va tomando forma la tabla de posiciones de la Liga Betplay, la cual en esta ocasión se dividió en cuatro bloques: el primero, con los clasificados; el segundo, con los parcialmente clasificados; el tercero, con los que de momento están fuera de los ocho pero tienen posibilidad de avanzar; y el cuarto, con los eliminados.
Liga Betplay: tabla de posiciones luego de la fecha 18
1. Nacional – 34 pts – DG +14
2. Bucaramanga – 34 pts – DG +13
3. Medellín – 34 pts – DG +12
4. Fortaleza CEIF – 34 pts – DG +8
5. Tolima – 32 pts – DG +9
6. Junior – 31 pts – DG +9
7. Águilas Doradas – 27 pts – DG +4
8. América – 26 pts – DG +4
9.Alianza – 26 pts – DG +1
9. Santa Fe – 25 pts – DG +2
11. Llaneros – 25 pts – DG -3
12. Once Caldas – 23 pts – DG -4
13. Millonarios – 22 pts – DG -4
14. Cali – 20 pts – DG -5
15. Unión Magdalena – 18 pts – DG -9
16. Pereira – 18 pts – DG -10
17. Pasto – 16 pts – DG -4
18. Envigado – 16 pts – DG -7
19. Boyacá Chicó – 16 pts – DG -12
20. La Equidad – 11 pts – DG -18
Ahora, se avecina una jornada en la cual seguramente se seguirá modificando la tabla de posiciones. La proyección es que a la última fecha lleguen tres o cuatro equipos peleando por el último cupo a la fase semifinal.
