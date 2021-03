Tabla de posiciones Liga Betplay, fecha 11: Cali sigue líder y Nacional en los 8

Este sábado se llevó a cabo la segunda parte de la jornada número 11 de la Liga Betplay dejando dos empates y una tabla de posiciones aún más cerrada de cara a lo que falta en esta fecha y lo que viene hasta el final de la fase regular.

A primera hora, Once Caldas y Deportivo Cali empataron sin goles en el estadio Palogrande de Manizales.

En horas de la noche, Rionegro Águilas y Nacional empataron 1-1 en un emotivo partido que dejó como anécdota el primer gol de Tomás Ángel como profesional.

La jornada se completará este domingo con América vs Pereira, Jaguares vs Patriotas y Boyacá Chico vs Deportes Tolima; el lunes Santa Fe vs Pasto el martes Alianza Petrolera vs Millonarios.

Vea AQUÍ la tabla de posiciones de la Liga Betplay



El viernes Junior empató ante Bucaramanga y Medellín igualó con La Equidad.

Tabla de posiciones Liga Betplay, fecha 11:

1. Deportivo Cali 23 pts (11PJ)

2. Santa Fe 21 pts (10 PJ)

3. Tolima 20 pts (9PJ)

4. La Equidad 19 pts (11PJ)

5. Nacional 18 pts (10PJ)

6. Jaguares 17 pts (10PJ)

7. Junior 17pts (11PJ)

8. Medellín 17 pts (11PJ)

_____________________

9. Millonarios 16pts (9PJ)

10. América 12pts (9PJ)

11. Bucaramanga 12pts (10PJ)

12. Deportivo Pasto 11pts (9PJ)

13. Patriotas 10pts (9PJ)

14. Envigado 9 pts (10PJ)

15. Rionegro Águilas 8pts (10PJ)