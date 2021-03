Tabla de posiciones Liga Betplay, fecha 16: América pelea y Millonarios se enredó

Este miércoles se llevó a cabo el partido más importante de la fecha 16 de la Liga Betplay entre América de Cali y Millonarios con triunfo escarlata y un fuerte sacudón en la tabla de posiciones. El equipo de Juan Cruz Real se trepó al grupo de los 8 y complicó a los de Gamero.

Este partido se suma a la victoria de Deportes Tolima contra Nacional el pasado martes y el triunfo de Junior ante Jaguares de Córdoba que clarificó un poco el panorama en la parte alta de la tabla de posiciones de la Liga Betplay.

La jornada se completa con Envigado vs Patriotas, Águilas vs Once Caldas este miércoles a la noche. Por su parte, el jueves se enfrentan La Equidad vs Cali y Chicó vs Alianza porque se aplazó Pasto vs Bucaramanga. El viernes se cierra la jornada con Santa Fe vs Pereira.

Tabla de posiciones, Liga Betplay, fecha 16:

1. Nacional 28 pts - 15PJ

2. Tolima 28 pts - 15PJ

3. Junior 27 pts - 16PJ

4. La Equidad 27 pts - 15PJ

5. Santa Fe 26 pts - 14PJ

6. Millonarios 26 - 15PJ

7. América 25 pts - 15PJ (+6)

8. Medellín 25 pts - 15PJ (+5)

___________________________

9. Deportivo Cali 25 pts - 15PJ (+3)

10 Pasto 20 pts - 14PJ

11. Jaguares 20 pts - 15PJ

12. Bucaramanga 19 pts -14PJ