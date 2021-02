Tabla de posiciones Liga Betplay, fecha 7: Deportivo Cali es líder y Nacional escolta

Este miércoles se llevó a cabo el grueso de la séptima fecha de la Liga Betplay con varios partidos importantes tanto en la tabla de posiciones como en el tema del descenso. Deportivo Cali sigue líder del certamen nacional y Chicó por ahora pierde la categoría.

A primera hora del miércoles, Bucaramanga venció 2-o a Deportivo Pereira y lo sigue complicando en el descenso.

Más adelante Rionegro Águilas y Envigado empataron a un tanto para que luego en el Atanasio Girardot Medellín e impusiera ante Boyacá Chicó por la mínima diferencia.

En el juego de cierre, Deportivo Cali venció a Junior como visitante en el Metropolitano en Barranquilla.

Cabe señalar que el martes Patriotas venció a Alianza Petrolera y Nacional hizo lo propio con Once Caldas en Manizales.

La fecha se completa este jueves con los partidos Jaguares vs La Equidad, Millonarios vs Pasto y América vs Santa Fe.

Tabla de posiciones Liga Betplay, fecha7:

1. Deportivo Cali 19 pts

2. Nacional 13 pts (-1PJ)

3. Junior 13 pts

4. Medellín 13 pts

5. Santa Fe 12 pts (-2PJ)

6. Tolima 11 pts (-2PJ)

7. La Equidad 11 pts (-1PJ)

8. Millonarios 10 pts (-2PJ)

___________

9. Bucaramanga 8 pts

10 Patriotas 7pts (-1PJ)

11. Jaguares 7 pts (-1PJ)

12. Deportivo Pasto 6 pts (-2PJ)

13. Rionegro Águilas 6 pts (-1PJ)

14. América 5 pts (-3PJ)