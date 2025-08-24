Tabla de posiciones Liga BetPlay Femenina: primeros eliminados de cuadrangulares

Llegó a su fin la jornada 5 de la Liga BetPlay Femenina, en donde los ocho mejores equipos de la competencia luchaban por cuatro cupos a la semifinal, pero a falta de una fecha ya se fueron conociendo a los primeros clubes eliminados.

La fecha 5 fue decisiva para esta nueva edición de la competencia más importante de fútbol femenino en Colombia, ya que, en el Grupo A, Orsomarso y Cali "hicieron la tarea" al no perder para de esta manera confirmar sus clasificaciones a la siguiente instancia, al mismo tiempo que se dio a conocer la eliminación de Medellín e Internacional de Palmira.

Resumen de la fecha 5 de la Liga BetPlay Femenina

La quinta jornada de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Femenina comenzó el sábado 23 de agosto con los partidos del Grupo A, en donde Orsomarso recibió a Independiente Medellín y rescató un empate 2-2. Mientras que Cali se llevó tres puntos importantes en condición de visitante contra Inter Palmira por un marcador de 2-0 que le permitieron quedar con nueve puntos, los mismos que Orsomarso.

De esta manera y a falta de una fecha, Cali y Orsomarso se ubican en las dos primeras casillas del Grupo A con nueve unidades, dejando sin oportunidades al 'poderoso de la montaña' que quedó con cinco en el tercer puesto y a Inter en la última casilla con dos puntos.