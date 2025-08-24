Actualizado:
Tabla de posiciones Liga BetPlay Femenina: primeros eliminados de cuadrangulares
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay Femenina con los primeros eliminados de los cuadrangulares.
Llegó a su fin la jornada 5 de la Liga BetPlay Femenina, en donde los ocho mejores equipos de la competencia luchaban por cuatro cupos a la semifinal, pero a falta de una fecha ya se fueron conociendo a los primeros clubes eliminados.
La fecha 5 fue decisiva para esta nueva edición de la competencia más importante de fútbol femenino en Colombia, ya que, en el Grupo A, Orsomarso y Cali "hicieron la tarea" al no perder para de esta manera confirmar sus clasificaciones a la siguiente instancia, al mismo tiempo que se dio a conocer la eliminación de Medellín e Internacional de Palmira.
Resumen de la fecha 5 de la Liga BetPlay Femenina
La quinta jornada de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Femenina comenzó el sábado 23 de agosto con los partidos del Grupo A, en donde Orsomarso recibió a Independiente Medellín y rescató un empate 2-2. Mientras que Cali se llevó tres puntos importantes en condición de visitante contra Inter Palmira por un marcador de 2-0 que le permitieron quedar con nueve puntos, los mismos que Orsomarso.
De esta manera y a falta de una fecha, Cali y Orsomarso se ubican en las dos primeras casillas del Grupo A con nueve unidades, dejando sin oportunidades al 'poderoso de la montaña' que quedó con cinco en el tercer puesto y a Inter en la última casilla con dos puntos.
Mientras que en el Grupo B, Nacional volvió a vencer a América de Cali en el Atanasio Girardot, concretando cinco partidos con solo victorias y ratificando su clasificación a las semifinales. Mientras que en Bogotá revivió Millonarios al remontarle a Santa Fe con un marcador final de 2-1 y dejando la definición del clasificado para la última fecha de la competencia.
Tabla de posiciones de los cuadrangulares de la Liga BetPlay Femenina
|Pos
|Equipo
|PJ
|Pts
|DG
|1
|Orsomarso
|5
|9
|+5
|2
|Deportivo Cali
|5
|9
|+5
|3
|Independiente Medellín (DIM)
|5
|5
|–5
|4
|Internacional de Palmira
|5
|2
|–5
|Pos
|Equipo
|PJ
|Pts
|DG
|1
|Atlético Nacional
|5
|12
|+7
|2
|América de Cali
|5
|5
|–3
|3
|Millonarios
|5
|4
|–2
|4
|Santa Fe
|5
|4
|–3
