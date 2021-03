Atlético Nacional asumió el liderato de la Liga BetPlay Dimayor 2021 después de derrotar en condición de local a Jaguares de Córdoba, que se mantiene afuera del grupo de los ocho, pero con posibilidades de entrar.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

El conjunto 'verdolaga' llegó a 27 puntos para ser único líder, mientras que la segunda casilla es para Independiente Santa Fe, que con su victoria sobre Once Caldas registra 25 unidades.

La tercera casilla le pertenece a La Equidad con 25 puntos y que jugará este jueves ante Alianza Petrolera y en caso de ganar se adueñaría del primer lugar. Cuarto está Deportes Tolima con 24 unidades, a pesar de haber perdido en casa con Junior de Barranquilla.

A la quinta casilla escaló Independiente Medellín después de superar como visitante a América de Cali. El conjunto 'poderoso' llegó a 24 puntos.

Deportivo Cali, que visita este jueves a Atlético Bucaramanga, es sexto con 24 unidades, las mismas a las que llegó Junior tras su triunfo sobre Tolima.

La octava casilla es parcialmente para Millonarios con 22 puntos, pero con su duelo ante Águilas Doradas pendiente.

9. Jaguares - 20 puntos

10. América - 19 puntos

11. Bucaramanga - 16 puntos

12. Pasto - 16 puntos

13. Envigado - 12 puntos

14. Águilas Doradas - 11 puntos

15. Boyacá Chicó - 11 puntos

16. Patriotas - 10 puntos

17. Once Caldas - 9 puntos

18. Deportivo Pereira - 7 puntos

19. Alianza Petrolera - 3 puntos

La fecha 14 se completará con los partidos: Pasto Vs. Patriotas; La Equidad Vs. Alianza petrolera; Bucaramanga Vs. Cali y Águilas Doradas Vs. Millonarios.