América mete miedo: así quedó la tabla de posiciones tras la fecha 9

Se siguen completando los juegos aplazados de la Liga Betplay y tras los últimos partidos de la jornada, la tabla de posiciones ya empieza a marcar diferencias. América le ganó el duelo a Deportes Tolima por 1-0 y llegó a la segunda posición del torneo tras sumar 16 unidades en siete partidos.

Medellín no pudo en el duelo ante Deportivo Pasto y se quedó en siete puntos en los mismos partidos. Los de Alejandro Restrepo cayeron 1-0 en el duelo ante el conjunto de a capital nariñense, cediendo terreno en la clasificación.

Por su parte, Once Caldas fue otro de los equipos grandes que no pudo ganar en la jornada. Los blancos venían de derrotar a Pereira en el clásico, pero no pudieron sumar un triunfo en su duelo ante Millonarios. El cuadro de Manizales sacó un 1-1 y dejó a los azules con once unidades en ocho partidos.

Deportivo Cali logró sacar un empate en su partido ante Deportes Tolima. Los verdes lograron una igualdad 1-1 en Ibagué y sumaron en la tabla por la permanencia. El equipo de Hernán Torres llegó a siete puntos en ocho juegos.

Fortaleza empató ante Alianza por 1-1 y llegó a 16 puntos siendo cuarto del torneo. Equidad y Once Caldas igualaron 1-1 y también suman diez unidades en el tercer y cuartos puesto de la clasificación.

Patriotas y Envigado tuvieron un partido bastante disputado que acabó dejando un triunfo para los de Boyacá. Fue 2-0 para que los de Tunja se quedan con 9 puntos y sigan soñando con la chance de lograr la permanencia.

Nacional y Junior no disputaron su encuentro en la jornada. Cabe recordar que en el sistema del torneo los primeros ocho clasificados al final de las 19 fechas jugarán los cuadrangulares para definir a los dos finalistas.

Liga Betplay 2024-2: tabla de posiciones tras la fecha 9:

1. Once Caldas, 20

2. América, 16

3. Nacional, 16

4. Fortaleza, 16

5. Tolima, 14

6. Santa Fe, 13

7. Pasto, 13

8. Junior, 12

9. La Equidad, 12

10. Millonarios, 11

11. Águilas Doradas, 11

12. Alianza, 9

13. Patriotas, 9

14. Pereira, 7

15. Medellín, 7

16. Bucaramanga, 7

17. Cali, 7

18. Boyacá Chicó, 5

19. Envigado, 5

20. Jaguares, 3