Tabla de posiciones y calendario que le queda a América en Liga BetPlay

América empató 1-1 con Deportivo Cali en el clásico vallecaucano válido por la fecha 16 de la Liga BetPlay Dimayor 2022 y quedó al borde de la eliminación.

Con el resultado, el conjunto 'escarlata' llegó a 19 puntos, que le permiten estar en la casilla 14 del campeonato.

Lea también: América empató Cali y quedó al borde de la eliminación en Liga BetPlay

Teniendo en cuenta que quedan cuatro jornadas para el final de la fase todos contra todos. América está obligado a ganar todas las fechas restantes para aspirar a un lugar en el grupo de los ocho.

El equipo 'escarlata' chocará, en condición de visitante con Jaguares, que es un rival directo, y con Deportivo Pasto.

En el estadio Pascual Guerrero recibirá a Alianza Petrolera y a Unión Magdalena.

Así está América en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay:

Le puede interesar: Mano, penal y gol de América en el clásico contra Deportivo Cali

6. Once Caldas - 24 puntos

7. Atlético Bucaramanga - 24 puntos

8. Envigado - 23 puntos

-------------------------------

9. Alianza Petrolera - 23 puntos

10. La Equidad - 22 puntos

11. Santa Fe - 22 puntos

12. Jaguares - 20 puntos

13. Pereira - 19 puntos

14. América - 19 puntos

Calendario de América en la Liga BetPlay

Fecha 17- América Vs Jaguares (visitante)

Fecha 18 - América Vs Alianza Petrolera (local)

Fecha 19 - América Vs Deportivo Pasto (visitante)

Fecha 20 - América Vs Unión Magdalena (local)