Tabla de reclasificación en la Liga BetPlay: cupos a Libertadores y Sudamericana

La Liga BetPlay del segundo semestre de 2025 está en pleno desarrollo. A pesar de que tan solo se han disputado ocho jornadas, cada uno de los equipos está haciendo cuentas para lograr sus objetivos.

Uno de los aspectos que más llama la atención está en la tabla de la reclasificación, teniendo en cuenta los cupos a Copa Conmebol Libertadores y la Copa Conmebol Sudamericana para la temporada 2026.

La tabla que acumula los puntos de todo el año en la Liga BetPlay dará dos cupos a la ronda previa de la Copa Libertadores y tres a la Copa Sudamericana.

Hasta el momento, el único equipo clasificado a un certamen internacional es Independiente Santa Fe, que por ser el campeón de la Liga BetPlay-I de 2025, aseguró su boleto en la fase de grupos de la Copa Libertadores.