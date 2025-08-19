Actualizado:
Mar, 19/08/2025 - 12:47
Tabla de reclasificación en la Liga BetPlay: cupos a Libertadores y Sudamericana
Deportivo Independiente Medellín se convirtió en el nuevo líder de la reclasificación.
La Liga BetPlay del segundo semestre de 2025 está en pleno desarrollo. A pesar de que tan solo se han disputado ocho jornadas, cada uno de los equipos está haciendo cuentas para lograr sus objetivos.
Uno de los aspectos que más llama la atención está en la tabla de la reclasificación, teniendo en cuenta los cupos a Copa Conmebol Libertadores y la Copa Conmebol Sudamericana para la temporada 2026.
La tabla que acumula los puntos de todo el año en la Liga BetPlay dará dos cupos a la ronda previa de la Copa Libertadores y tres a la Copa Sudamericana.
Hasta el momento, el único equipo clasificado a un certamen internacional es Independiente Santa Fe, que por ser el campeón de la Liga BetPlay-I de 2025, aseguró su boleto en la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Medellín se acerca a la Copa Libertadores
Deportivo Independiente Medellín dio un paso importantísimo en sus aspiraciones por asegurar certamen internacional en la temporada 2026, después de derrotar en condición de visita a Deportivo Pasto.
La victoria le sirvió al conjunto poderoso para llegar a 60 unidades y convertirse en el nuevo líder de la tabla de la reclasificación.
Medellín le sacó tres puntos de ventaja a Deportes Tolima, que con el triunfo sobre Millonarios está en la tercera casilla con 57.
De esta manera, Medellín y Tolima estarían clasificando a la próxima Copa Libertadores por la reclasificación, mientras que Atlético Nacional, Junior, América de Cali lograrían boleto a la Copa Sudamericana, en caso de no ser campeón de la Liga BetPlay.
Tabla de la reclasificación Liga BetPlay
1. Medellín - 60 puntos - Copa Libertadores
2. Santa Fe - 58 puntos - Copa Libertadores campeón
3. Deportes Tolima - 57 puntos - Copa Libertadores
4. Atlético Nacional - 55 puntos - Copa Sudamericana
5. Junior - 55 puntos - Copa Sudamericana
6. América de Cali - 52 puntos - Copa Sudamericana
7. Millonarios - 48 puntos
8. Deportivo Pereira - 39 puntos
9. Once Caldas - 39 puntos
10. Bucaramanga - 36 puntos
11. Alianza - 35 puntos
12. Deportivo Pasto - 34 puntos
13. Deportivo Cali - 33 puntos
14. Llaneros - 31 puntos
15. Fortaleza - 31 puntos
16. Águilas Doradas - 28 puntos
17. Envigado - 27 puntos
18. Boyacá Chicó - 20 puntos
19. La Equidad - 19 puntos
20. Unión Magdalena - 16 puntos
Fuente
Antena 2