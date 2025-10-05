Actualizado:
Tabla del descenso de la Liga BetPlay tras la pérdida de categoría de Envigado
Unión Magdalena, Boyacá Chicó y Llaneros luchan por evitar el descenso.
La Liga BetPlay en su temporada 2025 está en su recta final, después de que se confirmara el descenso de Envigado F.C. a la segunda división, después de caer en la jornada 14 en condición de local ante Atlético Bucaramanga.
La pérdida de la categoría del conjunto naranja se registró de manera matemática y ahora los dirigidos por Andrés Orozco jugarán hasta la fecha 19 por completar el calendario.
¿Cuál será el segundo equipo que descenderá?
En las últimas fechas de la Liga BetPlay se definirá al segundo equipo que descenderá a la segunda división del Fútbol Profesional Colombiano.
Unión Magdalena es la institución con más posibilidades de perder la categoría, teniendo en cuenta los resultados registrados en el primer semestre y el pobre promedio con el que cuenta.
Actualmente, el conjunto samario cuenta con 0,76 de promedio, después de superar en la fecha 14 a Águilas Doradas en condición de local.
La lucha de Unión Magdalena en las próximas jornadas será con Boyacá Chicó y Llaneros, que tienen un promedio de 1,02 y 1,15, respectivamente.
Para lograr la salvación, el cuadro samario necesita ganar la mayor cantidad de partidos y esperar que Boyacá Chicó y Llaneros cedan unidades.
Tabla del descenso de la Liga BetPlay
20. Unión Magdalena - 0,76
19. Envigado - 0,83
18. Boyacá Chicó - 1,02
17. Llaneros - 1,15
16. La Equidad - 1,15
15. Deportivo Cali - 1,19
14. Alianza - 1,25
13. Deportivo Pasto - 1,28
12. Deportivo Pereira - 1,32
11. Fortaleza - 1,33
10. Once Caldas - 1,36
9. Águilas Doradas - 1,48
8. Bucaramanga - 1,50
7. Santa Fe - 1,57
6. Junior - 1,62
5. Nacional - 1,64
4. Medellín - 1,65
3. América - 1,66
2. Millonarios - 1,68
1. Tolima - 1,70
