Cargando contenido

Balón de la Liga Betplay
Balón de la Liga Betplay
Camila Díaz - RCN Radio
Liga Betplay
Actualizado:
Dom, 05/10/2025 - 08:47

Tabla del descenso de la Liga BetPlay tras la pérdida de categoría de Envigado

Unión Magdalena, Boyacá Chicó y Llaneros luchan por evitar el descenso.

La Liga BetPlay en su temporada 2025 está en su recta final, después de que se confirmara el descenso de Envigado F.C. a la segunda división, después de caer en la jornada 14 en condición de local ante Atlético Bucaramanga.

La pérdida de la categoría del conjunto naranja se registró de manera matemática y ahora los dirigidos por Andrés Orozco jugarán hasta la fecha 19 por completar el calendario. 

Lea también
Image
Confirmado el primer descenso de la Liga Betplay 2025: duro batacazo

Confirmado el primer descenso de la Liga Betplay 2025: Un histórico cae a la B

Ver más

¿Cuál será el segundo equipo que descenderá?

En las últimas fechas de la Liga BetPlay se definirá al segundo equipo que descenderá a la segunda división del Fútbol Profesional Colombiano.

Unión Magdalena es la institución con más posibilidades de perder la categoría, teniendo en cuenta los resultados registrados en el primer semestre y el pobre promedio con el que cuenta.

Actualmente, el conjunto samario cuenta con 0,76 de promedio, después de superar en la fecha 14 a Águilas Doradas en condición de local.

La lucha de Unión Magdalena en las próximas jornadas será con Boyacá Chicó y Llaneros, que tienen un promedio de 1,02 y 1,15, respectivamente.

Para lograr la salvación, el cuadro samario necesita ganar la mayor cantidad de partidos y esperar que Boyacá Chicó y Llaneros cedan unidades.

Lea también
Image
Néstor Lorenzo reconoció molestia con jugadores de Colombia

Alerta en Selección Colombia: convocado para amistosos se lesionó

Ver más

Tabla del descenso de la Liga BetPlay

20. Unión Magdalena - 0,76
19. Envigado - 0,83
18. Boyacá Chicó - 1,02
17. Llaneros - 1,15
16. La Equidad - 1,15
15. Deportivo Cali - 1,19
14. Alianza - 1,25
13. Deportivo Pasto - 1,28
12. Deportivo Pereira - 1,32
11. Fortaleza - 1,33
10. Once Caldas - 1,36
9. Águilas Doradas - 1,48
8. Bucaramanga - 1,50
7. Santa Fe - 1,57
6. Junior - 1,62
5. Nacional - 1,64
4. Medellín - 1,65
3. América - 1,66
2. Millonarios - 1,68
1. Tolima - 1,70

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Liga Betplay

Liga Betplay

Imagen

Tabla del descenso

Imagen
Envigado FC

Envigado FC

Imagen
Unión Magdalena

Unión Magdalena

Cargando más contenidos

Fin del contenido