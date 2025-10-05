Tabla del descenso de la Liga BetPlay tras la pérdida de categoría de Envigado

¿Cuál será el segundo equipo que descenderá?

En las últimas fechas de la Liga BetPlay se definirá al segundo equipo que descenderá a la segunda división del Fútbol Profesional Colombiano.

Unión Magdalena es la institución con más posibilidades de perder la categoría, teniendo en cuenta los resultados registrados en el primer semestre y el pobre promedio con el que cuenta.

Actualmente, el conjunto samario cuenta con 0,76 de promedio, después de superar en la fecha 14 a Águilas Doradas en condición de local.

La lucha de Unión Magdalena en las próximas jornadas será con Boyacá Chicó y Llaneros, que tienen un promedio de 1,02 y 1,15, respectivamente.

Para lograr la salvación, el cuadro samario necesita ganar la mayor cantidad de partidos y esperar que Boyacá Chicó y Llaneros cedan unidades.