Tabla del descenso de la Liga BetPlay, tras la victoria de Unión Magdalena

Unión Magdalena sigue soñando con salvar la categoría y en la fecha 16 dio un paso importante al derrotar en condición de local 3-1 a Envigado en duelo que se llevó a cabo en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta.

La victoria le permitió al ciclón bananero mantener vivas las opciones de seguir en la Liga BetPlay, ya que Boyacá Chicó, rival directo, empató en el estadio de La Independencia de Tunja con Independiente Santa Fe.