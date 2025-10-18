Actualizado:
Tabla del descenso de la Liga BetPlay, tras la victoria de Unión Magdalena
Envigado ya descendió y Unión Magdalena lucha por salvarse.
Unión Magdalena sigue soñando con salvar la categoría y en la fecha 16 dio un paso importante al derrotar en condición de local 3-1 a Envigado en duelo que se llevó a cabo en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta.
La victoria le permitió al ciclón bananero mantener vivas las opciones de seguir en la Liga BetPlay, ya que Boyacá Chicó, rival directo, empató en el estadio de La Independencia de Tunja con Independiente Santa Fe.
A pesar del triunfo, Unión Magdalena sigue último en la tabla del descenso, pero se acercó a Boyacá Chicó.
El conjunto samario cuenta ahora con un promedio de 0,81, mientras que el cuadro 'ajedrezados' registra 1,01.
Para mantenerse en la primera división, Unión Magdalena deberá obtener resultados positivos frente a Once Caldas, Deportes Tolima, América de Cali y Fortaleza.
Además, los samarios tendrán que esperar que Boyacá Chicó pierda unidades ante Envigado, América, Alianza y Millonarios.
Tabla del descenso de la Liga BetPlay - fecha 16
20. Unión Magdalena - 0,81
19. Envigado - 0,84 (YA DESCENDIÓ)
18. Boyacá Chicó - 1,01
17. La Equidad - 1,13
16. Deportivo Cali - 1,18
15. Llaneros - 1,20
14. Alianza - 1,24
13. Deportivo Pasto - 1,27
12. Deportivo Pereira - 1,34
11. Fortaleza - 1,34
10. Once Caldas - 1,36
9. Águilas Doradas - 1,49
8. Bucaramanga - 1,51
7. Santa Fe - 1,55
6. Junior - 1,62
5. Nacional - 1,65
4. América - 1,65
3. Medellín - 1,66
2. Millonarios - 1,67
1. Tolima - 1,70
