Así quedó la tabla del descenso tras la fecha 15
Camila Díaz
Liga Betplay
Actualizado:
Mar, 14/10/2025 - 07:21

Tabla del descenso de Liga BetPlay se aprieta: todos perdieron en fecha 15

La fecha 15 de la Liga BetPlay dejó varios resultados sorpresivos y se calentó la tabla del descenso.

La fase de grupos de la Liga BetPlay 2025-II está a punto de llegar a su fin, comenzando a definir a los ocho mejores equipos que clasificarían a los cuadrangulares finales y en donde Bucaramanga ya tendría un puesto asegurado tras alcanzar el "número mágico" de las 30 unidades, pero también en el que se empiezan a definir los dos clubes que descenderían.

Envigado fue el primer equipo en confirmar su participación en la segunda división para 2026, pero todavía sigue haciendo falta que se defina el último cupo y en el cual hay tres equipos en disputa que terminaron perdiendo sus respectivos partidos en la última jornada de la Liga BetPlay. 

Tabla del descenso tras la fecha 15 de la Liga BetPlay

Solamente quedan en cinco fechas por disputarse en el la fase de grupos de la liga de clausura 2025 y en el marco de la fecha 15 se dieron varios resultados sorpresivos que movieron la tabla de posiciones y los equipos que clasificarían de manera parcial a los cuadrangulares, pero también dejaron un panorama bastante controversial en la zona del descenso

El primer descenso confirmado matemáticamente fue el de Envigado, frente a esto la incertidumbre aumentó para en tres clubes que están luchando por no caer a segunda división, Unión Magdalena, Boyacá Chicó y La Equidad, los cuales terminaron cayendo en el marco de la jornada 15, lo que dejó las posiciones de la siguiente manera: 

 

 

 

20. Unión Magdalena -0.742

19. Envigado – 0.849

18. Boyacá Chicó – 1.008.

17. Equidad – 1.132

16. Deportivo Cali – 1.187.

15. Llaneros – 1.200.

14. Alianza Valledupar – 1.238.

¿Cuál es el equipo que tiene mayor probabilidad de descender?

Aunque hay tres clubes que por promedio deportivo en la Liga BetPlay estarían peligrando en la zona del descenso, Unión Magdalena es el mayor posicionado a jugar en la segunda división en 2026. Con un promedio de 0.742 está obligado a ganar todos los partidos que restan de la competencia y esperar que sus rivales no sumen de a tres unidades al menos en la mayoría de encuentros. 

Liga Betplay

Liga Betplay

Tabla del descenso

Torneo BetPlay

Unión Magdalena

Unión Magdalena

La Equidad

La Equidad

Boyacá Chicó

Boyacá Chicó

