Tabla del descenso de Liga BetPlay se aprieta: todos perdieron en fecha 15

La fase de grupos de la Liga BetPlay 2025-II está a punto de llegar a su fin, comenzando a definir a los ocho mejores equipos que clasificarían a los cuadrangulares finales y en donde Bucaramanga ya tendría un puesto asegurado tras alcanzar el "número mágico" de las 30 unidades, pero también en el que se empiezan a definir los dos clubes que descenderían.

Envigado fue el primer equipo en confirmar su participación en la segunda división para 2026, pero todavía sigue haciendo falta que se defina el último cupo y en el cual hay tres equipos en disputa que terminaron perdiendo sus respectivos partidos en la última jornada de la Liga BetPlay.

Tabla del descenso tras la fecha 15 de la Liga BetPlay

Solamente quedan en cinco fechas por disputarse en el la fase de grupos de la liga de clausura 2025 y en el marco de la fecha 15 se dieron varios resultados sorpresivos que movieron la tabla de posiciones y los equipos que clasificarían de manera parcial a los cuadrangulares, pero también dejaron un panorama bastante controversial en la zona del descenso.

El primer descenso confirmado matemáticamente fue el de Envigado, frente a esto la incertidumbre aumentó para en tres clubes que están luchando por no caer a segunda división, Unión Magdalena, Boyacá Chicó y La Equidad, los cuales terminaron cayendo en el marco de la jornada 15, lo que dejó las posiciones de la siguiente manera: