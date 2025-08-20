Actualizado:
Mié, 20/08/2025 - 22:31
Tabla del descenso tras el triunfo de Unión Magdalena ante Millonarios
La lucha por salir de la 'zona roja' sigue viva, aunque el Ciclón permanece en el último lugar.
Unión Magdalena dio un golpe de autoridad en Bogotá y se ilusiona con escapar del descenso. El conjunto samario derrotó 1-2 a Millonarios en El Campín, en partido pendiente de la primera fecha de la Liga Betplay 2025-II, y consiguió tres puntos vitales que lo acercan a su objetivo de mantener la categoría.
La victoria tuvo como gran protagonista a Jannenson Sarmiento, quien marcó doblete y silenció a la hinchada embajadora.
El Ciclón arrancó con dudas tras verse abajo en el marcador muy temprano. A los 7 minutos, Beckham David Castro adelantó a los azules y parecía que la noche se complicaba para los visitantes.
Sin embargo, Unión reaccionó con carácter y rápidamente encontró el empate gracias a Sarmiento, que a los 19 minutos devolvió la esperanza a su equipo.
El partido tuvo un giro clave antes del descanso, cuando Dilan Enier Ortiz fue expulsado tras una fuerte entrada sobre Bruno Sávio. Con un hombre menos, se pensaba que Unión se replegaría para aguantar, pero la historia fue otra en el complemento.
Apenas a los 50 minutos, Sarmiento volvió a aparecer con una jugada individual de crack para poner el 1-2 definitivo, que luego fue ratificado por el VAR.
El gol fue un baldado de agua fría para Millonarios y el punto de inflexión para Unión, que con entrega defendió su ventaja hasta el pitazo final.
Mientras en las tribunas se desataba la protesta de los hinchas azules contra directivos y jugadores, el equipo samario celebraba un triunfo que puede marcar un antes y un después en su lucha por no descender. Tres puntos que valen oro para un club que sigue soñando con quedarse en la primera división del fútbol colombiano.
Tabla del descenso de la Liga Betplay - fecha 7
20. Unión Magdalena - 19 pts - 0,70
19. Envigado - 89 pts - 0,85
18. Boyacá Chicó - 108 pts - 1,03
17. Llaneros - 31 pts - 1,15
16. Deportivo Cali - 122 pts - 1,16
15. La Equidad - 126 pts - 1,20
14. Alianza FC - 126 pts - 1,20
Es importante señalar que, aunque la Dimayor ha estudiado cambios en el sistema de descenso, todo apunta a que en este 2025 continuará el formato habitual, con dos equipos descendidos al finalizar la fase regular.
Vale precisar que la tabla del descenso se calcula únicamente con los resultados obtenidos en la fase ‘todos contra todos’ de las últimas tres temporadas (20 fechas por torneo), sin tener en cuenta los puntos que se logren en cuadrangulares semifinales o finales.
