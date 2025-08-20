Tabla del descenso tras el triunfo de Unión Magdalena ante Millonarios

Unión Magdalena dio un golpe de autoridad en Bogotá y se ilusiona con escapar del descenso. El conjunto samario derrotó 1-2 a Millonarios en El Campín, en partido pendiente de la primera fecha de la Liga Betplay 2025-II, y consiguió tres puntos vitales que lo acercan a su objetivo de mantener la categoría.

La victoria tuvo como gran protagonista a Jannenson Sarmiento, quien marcó doblete y silenció a la hinchada embajadora.

El Ciclón arrancó con dudas tras verse abajo en el marcador muy temprano. A los 7 minutos, Beckham David Castro adelantó a los azules y parecía que la noche se complicaba para los visitantes.

Puede leer: Millonarios sigue último: tabla de posiciones de Liga Betplay tras perder con Unión

Sin embargo, Unión reaccionó con carácter y rápidamente encontró el empate gracias a Sarmiento, que a los 19 minutos devolvió la esperanza a su equipo.

El partido tuvo un giro clave antes del descanso, cuando Dilan Enier Ortiz fue expulsado tras una fuerte entrada sobre Bruno Sávio. Con un hombre menos, se pensaba que Unión se replegaría para aguantar, pero la historia fue otra en el complemento.

Apenas a los 50 minutos, Sarmiento volvió a aparecer con una jugada individual de crack para poner el 1-2 definitivo, que luego fue ratificado por el VAR.