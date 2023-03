“Te has convertido en parte del problema”: Illera le habla a Quintero; respuesta con irónico mensaje

Junior no está firmando buenas presentaciones en la Liga Betplay, pues de momento (octava fecha) es último en la tabla de posiciones tras caer 1-2 con Envigado FC, y también viene de ser eliminado de la Copa Sudamericana contra Deportes Tolima.

Es por esto que el periodista Hugo Illera -declarado hincha de Junior- ha manifestado su inconformismo con el desempeño del plantel Tiburón, y no ha pasado por alto a Juan Fernando Quintero, quien según él, se ha convertido "en parte del problema".

Vea también: Quintero puso en duda su futuro en Junior: Habló y puso a temblar a los hinchas

Pues en un texto que fue publicado en Twitter, el periodista escribió: "Envigado no paga los millonarios sueldos que paga Junior. Debería estar Junior mejor en la tabla, pero no lo está. Envigado rinde el doble, es 5º en la tabla y Junior es 20º o mejor, es colero".

Asimismo, Hugo Illera habló sobre Juan Fernando Quintero, la máxima figura de Junior y el jugador mejor pagado en la historia del fútbol colombiano, afirmando directamente que "tú, no puedes camuflarte en el cariño de la hinchada. Pondero los 7 partidos completos que has jugado contrariando todos los pronósticos de si podías o no jugar 90 minutos. Se te trajo para ser parte de la solución y, en contexto, te has convertido en parte del problema".

Posteriormente, el periodista dio sus razones por las cuales considera que Quintero, pues escribió: "7 partidos, 0 pases gol y 1 gol de tiro libre que, como dijiste en la rueda de prensa, no sirvió para nada. ¿De verdad sientes que has hecho un buen trabajo?", criticando las actuaciones que ha tenido 'Juanfer' con la camiseta Rojiblanca.

Le puede interesar: Junior ya eligió técnico; es mundialista, "ya hablaron con él" y falta el sí del DT

Asimismo, hubo una respuesta por parte del '10' Tiburón, quien citó la columna en su cuenta de Twitter y escribió una respuesta -según varios- un tanto irónica, pues posteó: "Tiene razón don Hugo. Y no me tiro del barco jamás también soy culpable… Dios lo bendiga".