"Te vas a arrepentir": Quintero estalla en redes sociales y se desahoga tras eliminación del Junior

Junior de Barranquilla quedó eliminado de la Liga Betplay tras la última fecha del todos contra todos. El equipo tiburón hizo su tarea al vencer como visitante a Atlético Huila. Sin embargo, las victorias de Independiente Medellín y del Deportivo Pasto le impidieron tener un cupo en el grupo de los ocho.

El equipo tiburón se perfilaba como uno de los grandes favoritos al título por el plantel que conformó para este semestre, en el Juan Fernando Quintero era la gran joya. Sin embargo, el volante no pudo estar presente en la recta final del torneo a raíz de la lesión que le fue detectada durante la convocatoria de la Selección Colombia en marzo.

Tras la eliminación rojiblanca, revivieron en redes sociales una entrevista en la que Quintero declaró lo siguiente: "Prefiero entrar de octavo y pelear la final que estar de primero y quedar eliminado rápido", algo que se convirtió en un objeto de burlas.

'JuanFer' no se quedó atrás y respondió en Instagram para dirigirse al administrador frente a esta publicación:

"Este lo voy a guardar y vas a arrepentirte de esto. Al que esté detrás, no subestimes a un campeón. Acuérdate que si no subes una foto mía. no generas contenido. Eso me lo gané en el campo y no afuera. El tiempo dirá la razón y ojalá no sientas ni el 10% del dolor que he sentido estos dos meses", expresó el antioqueño.