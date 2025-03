Técnico de América deja recado al Cali: "ellos no generaron nada"

América de Cali se fue del Palmaseca con un empate a un gol en el clásico vallecaucano de la fecha 10 de la Liga Betplay y Rodrigo da Silva, asistente técnico del América de Cali, habló en rueda de prensa sobre sus impresiones tras el partido.

"El primer tiempo fue totalmente dominador América, creo que equivocamos las formas igual. Era normal que el Cali después de irse perdiendo hiciera cambios. Un error nos costó el penal que no voy a hablar porque no lo vi, pero Cali no pateó al arco en el segundo tiempo", destacó.

Sin duda, una de las acciones que más llamó la atención en el compromiso fue la salida de Sebastián Navarro en el segundo tiempo y el ingreso de Jan Lucumí, pues lo cierto es que Navarro venía siendo uno de los protagonistas del compromiso, por lo que el técnico habló sobre la decisión.

"Sentimos que no estaba haciendo el mismo trabajo en el segundo tiempo debido al golpe, en el primer tiempo él pudo presionar más y después yo creo que el cansancio, el físico. Tuvo un golpe, en el entretiempo lo trataron y después no lo vimos igual que en el primer tiempo".

Polémica arbitral en el clásico

Del mismo modo, da Silva tuvo tiempo para hablar sobre las acciones en las que intervino Wilmar Roldán y el VAR, pero solo optó por aclarar que no pudo ver la acción.

"Prefiero no hablar del arbitraje porque no lo vi, yo no puedo hablar de la jugada que vi en campo, ustedes ven las repeticiones, ustedes sabrán si fue penal, no fue penal, si fue roja, no fue roja", dio a conocer.

Además, el técnico destacó la actitud de su equipo y desafió al Cali, del cual no se vieron muchas acciones en cuestión ofensiva.

"Yo creo que tuvimos situaciones, ellos no generaron nada, con todo respeto, hicieron gol de penal y no recuerdo mucho más".