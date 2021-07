Técnico de Cali crítica el arbitraje en Colombia: "los que están en el VAR no saben de fútbol"

Deportivo Cali empató este domingo 25 de julio 0-0 con Deportivo Independiente Medellín en partido de la segunda fecha de la Liga BetPlay que contó con una serie de polémicas arbitrales que siguen cuestionando el rendimiento de los jueces de Colombia y los encargados de manejar el VAR.

Al término del encuentro, Alfredo Arias, director técnico del conjunto 'azucarero', "explotó" en rueda de prensa al lanzar fuertes crítica contra el árbitro central Jhon Ospina Londoño y los referís que estuvieron al frente del árbitro asistente de video.

"No aguanto más. Me dejaron afuera de las finales en tres partidos y contra Santa Fe nos anularon un gol, que era gol. Y hoy lo que pasó está fuera de toda lógica. Lo que pitó hoy el VAR y después el árbitro es increíble. Esta totalmente fuera de contexto, de lo que es el fútbol y la realidad", afirmó Arias.

Seguidamente, el estratega uruguayo cuestionó que el juez haya anulado el gol que logró en el minuto 69 Andrés Colorado, por una supuesta falta en la jugada previa.

"Si se pita falta en ese gol, en la misma jugada están agarrando a Colorado y ya lo habían agarrado en los tiros de equina y no pitaron nada. Porqué el VAR busca encontrar algo cuando hay gol, pero no busca un penal una jugada cualquiera. Se supone que para eso es, para ayudar al árbitro", dijo.

Inmediatamente, Alfredo Arias aseveró que en el pasado y viendo otros deportes, él anhelaba la presencia del VAR en el fútbol, pero con la idea de ayudar a los árbitros.

"Yo decía hace algunos años, viendo otros deportes, que el fútbol necesitaba eso, que el árbitro necesitaba eso para que lo ayuden. Pero de verdad que los que están en el VAR no saben de fútbol o se equivocan muy muy feo", afirmó.

Por otro lado, el estratega aseguró que a pesar de que se expone a una sanción, está de acuerdo con que alguien tiene que hablar y hacer ver las equivocaciones que día a día se cometen en el arbitraje en el país.

"Alguien tiene que hablar. Nosotros trabajamos de esto y después hacen encuestas para que echen al técnico y a los jugadores, pero no veo que todo pasa muy rápido de un partido a otro y los errores garrafales siguen y no se pone la lupa en esa persona. Cometen muchos errores", puntualizó.

Finalmente, Alfredo Arias pidió que tomen determinaciones contra los árbitros y personas que se equivocan constantemente en el arbitraje de Colomba.

"Si yo cometo muchos errores no seguiré como técnico del Cali. Pero esas personas que trabajan de eso (VAR), simplemente con estar ahí sentados para ver y dar veredictos, se equivocan y siguen ahí. No escucho que hayan suspendido a nadie, no escucho algún castigo, no escucho nombres o cambios", aseveró´.