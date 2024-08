Técnico de Cali puso condición para su continuidad: "si no hay inversión..."

Este semestre no ha arrancado de la mejor manera para el Deportivo Cali. Pues, en condición de local se le ha visto una mejor cara que de visitante, pero el último desliz ante Independiente Santa Fe ya hace pensar en una crisis más grande con el tema del descenso, con la clasificación a los cuadrangulares, y hasta con la continuidad de referentes y director técnico.

A Hernán Torres le depositaron la confianza para salir del fantasma del descenso que los persigue desde el semestre pasado y que cada vez más se agudiza la crisis deportiva. Sin embargo, al entrenador no le cumplieron con el fichaje que le hizo falta: un delantero para acompañar a Fredy Montero.

Vea también: Cali confirmó fichaje inesperado: hay competencia y firmó por tres años

Aunque Hernán Torres tiene la ratificación por parte de los directivos, y pese a que todavía es muy temprano para pensar en dar un paso al costado, hay un integrante que acaba de llegar que fue claro con su continuidad dentro de la institución azucarera y podría tomar cartas en el asunto si no le cumplen un pedido que tiene en su nuevo cargo.

TÉCNICO ARGENTINO DARÍA EL PASO AL COSTADO SI NO HA INVERSIÓN

Hernán Torres podrá tener a su delantero en la ventana de jugadores libres que se abrirá en el mes de septiembre. Mientras que, en el caso de Marcelo Vivas, entrenador de la cantera del Deportivo Cali no parece ser tan sencillo. Los azucareros se han destacado por potencializar jugadores, muestra de ello fue la firma con el equipo profesional de Santiago Mondragón y la salida de Alejandro Villarreal al Santos de Brasil.

Marcelo Vivas fue entrevistado por el medio Deportes Sin Tapujos en donde reveló que, “hace dos meses venía hablando con el presidente, Humberto Arias y presenté un proyecto y acá estamos, tratando de ayudar a la institución y poder trabajar con el proyecto presentado con algunas cuestiones importantes que están pasando en el club e ir mejorando día a día”.

El entrenador argentino mencionó, “encontré un predio magnífico, un equipo magnífico, obviamente hay que mejorar muchas cosas. Estoy observando los futbolistas, conociendo también. Los cimientos ya están en la cantera”. Posteriormente, lanzó un mensaje sobre el mal momento en el que llega a la cantera del Deportivo Cali en el que, a comparación de años anteriores no hay mucho.

Le puede interesar: Cali recibe ‘ayudas’ en el descenso: así va la tabla tras la fecha 7

Con este contexto, Marcelo Vivas sentenció que, “entiendo lo que me está diciendo, yo vengo a hacer un trabajo. Si en algún tiempo yo veo que la cosa no funciona y no hay inversión y si no hay cosas que necesitamos para el mejoramiento y que resurja, tendremos que hablar en otros términos. En Argentina hay montones de clubes que tenían las divisiones inferiores destruidas y con la directiva del club y de los miembros que trabajamos podemos llegar a direccionar esta cuestión”.

Finalmente, el entrenador argentino, que tendrá una dura misión en el Deportivo Cali afirmó que, “los lugares donde estuve siempre traté de terminar mi trabajo. ¿Para qué voy a estar yo haciendo algo que no estoy haciendo bien? Tiene que haber predisposición para no perjudicar al club”. Con esta respuesta dejó claro que pensaría en salir si no hay inversión.