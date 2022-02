Técnico de Envigado no ocultó su enojo tras lo sucedido en Santa Marta

Envigado perdió ante Unión Magdalena en el inicio de la fecha 6 de la Liga Betplay. El equipo dirigido por Alberto Suárez volvió a caer en este semestre como cuando lo hizo en su debut. Sin embargo, el estratega del conjunto ‘naranja’ mostró su molestia por los incidentes que se presentaron en el estadio Sierra Nevada.

Finalizado los 90 minutos, el entrenador Suárez concedió la rueda de prensa habitual donde dijo que el partido se “ensucio”, pues según él, “el Comisario, en su ineptitud, no manejó las cosas que pasaban” como cuando “escondieron los balones, desde la tribuna una persona se lanzó a agredirnos y dijimos que nos íbamos porque no había garantías. Todo ese folclor, que es normal de la región, no puede pasar”, inició diciendo.

Asimismo, indicó que "esto es un espectáculo costoso, no puede lanzarse una persona de la tribuna a agredirnos. No puede pasar que el Comisario no ponga orden en el partido, que el cuarto árbitro no haga nada. Un partido se gana o se pierde, pero dejar esa imagen de desorden, folclor, patanería es malo”.

Por otra parte, dejó en claro que “no le escondo los balones a nadie" cuando van a jugar en el Polideportivo Sur como dice que le sucedió en esta oportunidad.

Hay que recordar que con esta derrota, Envigado ocupa la décima casilla con ocho puntos, por lo que tendrá que jugar el próximo martes ante Atlético Nacional.