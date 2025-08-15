Técnico de Envigado reveló difícil situación del descenso: “una pelea desigual”

Envigado Fútbol Club logró su segundo triunfo en la presente edición de la Liga BetPlay, fue por la mínima diferencia y en condición de visitante contra el Deportivo Pasto, una victoria que lo ayuda a seguir con esperanzas de salvar la categoría.

Y es que el conjunto naranja está seriamente comprometido en la Tabla del Descenso en el fútbol colombiano, pues actualmente se ubica en la penúltima posición, a 19 puntos de Boyacá Chicó, el conjunto que estaría quedándose en la primera división.

