Técnico de Envigado reveló difícil situación del descenso: “una pelea desigual”
Andrés Orozco se refirió a las dificultades del equipo naranja por permanecer en la máxima división.
Envigado Fútbol Club logró su segundo triunfo en la presente edición de la Liga BetPlay, fue por la mínima diferencia y en condición de visitante contra el Deportivo Pasto, una victoria que lo ayuda a seguir con esperanzas de salvar la categoría.
Y es que el conjunto naranja está seriamente comprometido en la Tabla del Descenso en el fútbol colombiano, pues actualmente se ubica en la penúltima posición, a 19 puntos de Boyacá Chicó, el conjunto que estaría quedándose en la primera división.
Técnico de Envigado habló de la dificultad de salvar la categoría
El entrenador de 46 años, Andrés Felipe Orozco, dio una entrevista para el programa ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2, allí, dejó claras las desigualdades que tiene Envigado con otros clubes de la Liga BetPlay en su búsqueda por permanecer en la primera división del fútbol colombiano.
“Desde principio de año sabíamos que las campañas anteriores afectaron porque no se sumaron puntos, es una pelea desigual con Llaneros y Unión porque ellos suman varios jugadores por temporada, nosotros con la soga al cuello, pero lo que hacemos es creer en esa cantera, hoy tenemos 13 o 14 jugadores de esa cantera que viajan con nosotros”, dijo Orozco.
¿Cómo convencer a los jóvenes de competir con rivales de peso?
El estratega nacido en Medellín, pese a evidenciar dificultades en la permanencia de la categoría, sabe que hay esperanzas de lograr ese objetivo y que con ayuda de esa cantera que históricamente ha brindado grandiosos jugadores colombianos como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y otros más, puede salvarse del descenso.
“Nosotros tenemos esa juventud llena de sueños, la verdad ha sido muy complejo y difícil, pero buscamos hacerles entender a los muchachos como se compite cada día, hacerles pensar que cada partido es una final, buscando un objetivo muy alto, tenemos una esperanza y nos aferramos a ella, incluso no descuidamos la copa, este grupo joven que quiere todavía más”, añadió el entrenador.
