Técnico de Junior dio detalles de la lesión de Fernando Uribe

Junior de Barranquilla sumó un importante triunfo en Liga BetPlay al derrotar 4-2 a Deportivo Independiente Medellín en partido de la fecha 7 que se disputó en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

El equipo 'rojiblanco' contó con el regreso del delantero Fernando Uribe, quien fue suplente, pero entró al compromiso en el minuto 61 en lugar de Carmelo Valencia.

Uribe se asoció con sus compañeros hasta que en el minuto 69 logró anotar luego de recibir una habilitación de Carlos Bacca. El atacante pereirano entró al área y definió con un disparo cruzado de derecha.

Tras el gol, Uribe sintió una molestia en la celebración, que lo obligó a ser sustituido. El delantero dejó el terreno de juego en camilla y con notorios gestos de dolor.

En la rueda de prensa, el director técnico Juan Cruz Real dio detalles de la lesión que sufrió Fernando Uribe.

"Sintió una molestia en el tendón, vamos a ver qué es, aparentemente no es nada grave. Es importante su regreso porque hizo un gol y volvió a jugar después de todo lo que pasó estos días".

Cruz Real también valoró el retorno de Uribe, teniendo en cuenta los hechos que ha vivido en el último semestre.

"No es fácil, hay que estar en la posición de él. Ha sido un año complicado. se le ve descansado y de mejor semblante. Me deja contento que pudo hacer gol y la gente le reconoció eso. Esperemos que no sea nada importante".