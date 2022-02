Técnico de Junior explicó porqué "escondió" información en convocatorias

Junior de Barranquilla está en un momento determinante en la Liga BetPlay Dimayor después de sufrir dos derrotas consecutivas ante Once Caldas y Deportivo Independiente Medellín. Ahora, el equipo 'rojiblanco' tratará de revertir los malos resultados en la fecha 8 cuando reciba en el estadio Metropolitano a América de Cali.

Previo al encuentro, Juan Cruz Real, director técnico del conjunto 'tiburón', explicó en conferencia de prensa porqué "escondió" información en la lista de viajeros que afrontó los partidos en Manizales y Medellín.

"Hay algún pícaro cuando vamos a hacer un entrenamiento y trata de hacerse con información que nos perjudican. No me perjudican a mi, perjudican a todos porqué es nuestra forma de trabajar. Sacaron una foto de algo que era privado. Tengo que tratar de defender mi grupo y a Junior. Estor para defender a Junior. No fue culpa de la prensa. La información salió porqué hubo un pícaro desde el estadio que se quiso hacer el vivo", afirmó.

Por otro lado, Cruz Real habló del presente del defensa central Alfonso Simarra y del volante Fabián Ángel, quienes no han sumado considerables minutos en la temporada.

"Alfonso Simarra tiene un gran futuro. Está entrenando muy bien. Llegará el momento en el que se le dará la oportunidad. Fabián Ángel tiene otra realidad. Tiene partido en primera. No creo que sea de esos jóvenes, jóvenes. Lo tenemos en cuenta, sabemos sus condiciones y debe estar preparado para cuando le toque. Hablé con él y sabe lo necesita para dar el siguiente paso", indicó.