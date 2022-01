Técnico de Nacional confirma novedades en Gio Moreno para partido con Millonarios

Atlético Nacional se prepara para visitar este sábado 29 de enero a Millonarios en partido de la fecha 3 de la Liga BetPlay Dimayor 2022 que se desarrollará en el estadio El Campín.

Para el duelo en Bogotá, el conjunto 'verdolaga' tendrá una importante novedad en su lista de convocados. Y es que el director técnico Alejandro Restrepo confirmó que Giovanni Andrés Moreno hará parte del grupo de jugadores reservados para el duelo.

Lea también: Selección Colombia: Posible alineación titular para enfrentar a Perú

Restrepo explicó que Moreno ha evolucionado en su preparación física y futbolística, por lo que podría sumar minutos frente a Millonarios.

"Gio ha tenido una gran semana, ha hecho una gran adaptación en su parte futbolística y física. Estará con nosotros en el grupo de viajeros a Bogotá", afirmó.

Le puede interesar: Liga BetPlay 2022-1: recuerde la programación de la tercera fecha

Por otro lado, el estratega 'verdolaga' destacó el trabajo que ha hecho el portero Kevin Mier en las dos primeras jornadas.

"No nos cerramos a que el inicio de juega sea exclusivamente con los centrales. El portero es importante, no solo por la capacidad de ejecución, si no que por su lectura de juego. A Kevin (Mier) le ha correspondido iniciar y ha hecho dos muy buenos juegos. Tendrá muchos partidos en la temporada y ha demostrado ser un portero con cualidades para estar en nuestro equipo", indicó.