Técnico de Nacional no se guardó nada: "Lloré cuando me llamaron"

En una alocada semana de Atlético Nacional que no juega en la Liga BetPlay desde el 10 de agosto cuando superó a Patriotas, se confirmó la salida de Pablo Repetto. Gustavo Fermani ya tenía lisito a su reemplazo y no demoraron en confirmar a Efraín Juárez como el nuevo orientador. Una carrera intachable en selección de México y en clubes, pero que deberá ponerse bajo la lupa ahora que tomó las riendas.

Efraín Juárez no dudó desde el primer momento que le hablaron de Atlético Nacional y de la posibilidad de ser uno de los 13 afortunados que pasó la hoja de vida y que revisó Gustavo Fermani, director deportivo argentino. De hecho, en la rueda de prensa, Fermani afirmó que, “13 hojas de vida, pero se trata de carpetas y de puntos que tengan en común con el ADN institucional. Está relacionado con su modelo de juego. Algunos no se han tenido en cuenta por distintas variables.

Esto fue muy evaluado, conversado y no tenemos ninguna duda. Les he tenido que decir a los directivos del club que estén tranquilos, que es la persona indicada. Acá nadie impone nada, es un consenso de muchas personas que trabajamos en conjunto”. Ese fue el punto de partida que llevó a que confirmaran a un entrenador de poca experiencia en posesión casi nula, pero que se ha preparado en las mejores ligas del mundo como asistente técnico.

Efraín Juárez dejó claro la cara que quiere demostrar en Colombia, “es un fútbol, ofensivo, alegre, dinámico, intensidad al 100%. El equipo no debe tener muchos picos de fútbol y luego se caiga. Tengo el ADN de ser ofensivo, me encanta dominar el partido con la pelota y cuando la tengamos ser agresivo. Cuando la tenga el otro hay que robársela.

Siempre tendremos estructura Quiero que todos mis jugadores entren a la cancha sabiendo lo que tienen que hacer. Yo como técnico debo darles las herramientas a ellos, ellos decidirán, el fútbol es un deporte de acierto y desacierto. Si nos podemos equivocar menos y acertar más tendremos probabilidades de ganar”.

SU CUERPO TÉCNICO Y SU LLEGADA A ATLÉTICO NACIONAL

Hubo una gran duda en quienes iban a conformar el equipo desde el banquillo. Sin embargo, Efraín Juárez cerró el tema, “Luis Pérez ayudante de campo número 1, el segundo, Alex Larrea y Guillermo Zaragoza”. Además, el presidente, Sebastián Arango explicó el tema de Alejandro Bernal y su rol vital que tendrá.

“Lo de Alejandro Bernal es una decisión institucional que nos va a ayudar en la transición y en el ADN de Nacional y en el entendimiento de este cuerpo técnico y queremos que eso se viva de manera permanente. Queríamos tener a un campeón de Libertadores acompañando al cuerpo técnico y a la dirección deportiva”, afirmó el presidente.

Justamente, uno de los temas que le consultaron fue el amor que siente por Nacional y que lo llevó a ilusionarse con la primera llamada. De hecho, detalló que no hubo necesidad de convencer a Luis Pérez, quien será su asistente técnico, “le hablé de que era Atlético Nacional y no lo dudó. Tuvo que sacrificar mucho a nivel económico”.

De la mano con esto, tampoco se lo pensó dos veces cuando llamaron del club, “venir a estos clubes no se les puede decir nunca que no. La grandeza de este club y lo dice un tipo que no es colombiano y que creció viendo la Libertadores. Lo que ha hecho este club en el continente era imposible no venir. Lloro muy poco, pero lloré porque es un sueño hecho realidad. Estar a las expectativas es algo que me sedujo. Me encanta la presión, sé que va a haber”.

Su primer partido en Atlético Nacional será cuando enfrenten a Jaguares de Córdoba de visitante, “es una cancha difícil y con mucho calor. En el primer día de entreno tuvimos un clima similar a lo que tendremos en el partido contra Jaguares”.