Técnico levanta la mano y se ofrece para sacar al Cali de la crisis

Durante este 2024, la crisis del Deportivo Cali se ha agudizado muchísimo más en la Liga BetPlay. La presidencia de Humberto Arias ha sido turbulenta con varios cambios, especialmente en la dirección técnica. Jaime De La Pava tomó el banquillo antes de que iniciara el primer semestre, luego Hernán Torres se hizo cargo y posteriormente, fue el turno para Sergio ‘Barranca’ Herrera que tomó el club de urgencia.

La realidad del Deportivo Cali ha venido variando también y la necesidad ahora es salir de los puestos del descenso y volver a ser protagonistas después de que todo se viniera abajo tras su último título en 2021 bajo las órdenes de Rafael Dudamel. Los años posteriores fueron de crisis financiera y de resultados con una urgencia deportiva.

Cali no le ha podido pegar a un entrenador idóneo que pueda llegar a normalizar todo en la historia del club. No pudieron Jaime De La Pava, Hernán Torres y las declaraciones de Sergio Herrera tras el empate ante Patriotas cuando tenían la victoria asegurada deja dudas de quién debe ser el estratega ideal para sacar al elenco azucarero de este bache.

Sergio Herrera dio declaraciones polémicas por el contexto que vive el Cali y que dolió al hincha vallecaucano al afirmar tras el empate con Patriotas que, "nos llevamos un punto, yo rescato eso". La institución necesitaría a un líder que no se justifique con esta unidad, sino que vaya a rematar el juego.

TÉCNICO SE OFRECIÓ A LEVANTAR AL CALI

Antes de que Hernán Torres llegara al Deportivo Cali, sonó bastante el nombre de Flabio Torres. El ibaguereño habría sido rechazado en la institución verdiblanca, afirmando en Súper Combo de Cali RCN que, “El empresario que me maneja en Colombia me dijo que había una posibilidad para el Deportivo Cali, que había que alistar un proyecto de equipo y ya lo teníamos listo y estábamos esperando que nos llamaran. Estuvimos esperando la posibilidad, pero no hubo un llamado oficial”.

Con esto en mente, Flabio optó por firmar con Always Ready de Bolivia, y ahora, tras su salida del elenco que juega en El Alto, firmó con Nacional de Potosí. Sin embargo, Torres que se destaca por levantar equipos sueña latentemente con dirigir al Deportivo Cali y podría ser opción para salir de la crisis.

Nuevamente, en entrevista con Súper Combo de Cali RCN, sentenció que, “mi ilusión es dirigir en Colombia a Deportivo Cali o a Deportes Tolima”. Flabio Torrres nunca ha sido técnico de ninguno de los dos equipos, pese a vestir los colores de ambas instituciones y de haber sido asistente en el elenco caleño.