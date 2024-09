Temor en Santa Fe: figura podría salir en pleno torneo

Independiente Santa Fe se consolida como el mejor equipo colombiano en lo corrido de 2024, pues los Rojos son líderes en al reclasificación y ya aseguraron cupo a torneo internacional para la próxima temporada. No obstante, hay preocupaciones.

Las redes sociales se han encendido recientemente por cuenta de algunos hinchas del León, quienes temen por la posible salida de uno de los mejores jugadores de la institución: Yilmar Velásquez podría abandonar a Santa Fe en pleno torneo.

La ausencia de Velásquez en la dos más recientes convocatorias de Santa Fe han hecho dudar un poco a los aficionados, pues el futbolista no fue tenido en cuenta para enfrentar a Alianza FC en Bogotá ni a Deportes Tolima en Ibagué. No obstante, algunos comunicadores que siguen al León explicaron que el mediocampista tiene gripa, argumentando el porqué no es citado por el DT.

Pero hay algo que según los aficionados del León, "no cuadra", y se trata del actuar del futbolista de 25 años en redes sociales. Y es que Yimar Velásquez y la cuanta oficial de Santa Fe en Instagram se dejaron de seguir mutuamente, además el volante eliminó las publicaciones que tenían que ver con el equipo.

Asimismo, Velásquez publicó una historia en esta red social en al cual se ve de fondo el mar, lo que ha hecho suponer a los hinchas que se trata de una probable desvinculación del equipo, si no es que Yilmar ya acordó su salida de Santa Fe.

En caso de que esto se confirme, se trataría de una baja muy sensible para Independiente Santa Fe en plena Liga Betplay, pues Yilmar Velásquez viene consolidándose como uno de los mejores jugadores del equipo y clave en el esquema del entrenador Pablo Peirano.

Un aliciente para el Expreso Rojo es que el remplazante de Velásquez -si se confirma su salida- es un jugador con experiencia, pues seguramente sería más tenido en cuenta Jhon Duque, quien hasta ahora ha tenido poca participación en juegos oficiales.

Cabe recordar que en el mercado de fichajes que acaba de pasar, Yilmar Velásquez fue relacionado con la MLS, pues se hablaba sobre el interés que tenía Chicago Fire en contar con sus servicios.