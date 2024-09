"Tendría que llevar más goles": Gamero a Mackalister, tras Millonarios 3-0 Envigado

Millonarios volvió a ganar, y lo hizo ante su gente, pues en la noche del sábado 28 de septiembre se impuso 3-0 a Envigado FC en el Estadio El Campín, dejando muy buena sensaciones, pues se mostró como un equipo efectivo.

Y tras la victoria del cuadro Embajador, uno de los que habló ante los medios de comunicación fue el entrenador Alberto Gamero, quien se mostró satisfecho con lo hecho por sus dirigidos, porque "hubo cosas buenas".

De hecho, el estratega samario comentó que en el partido entre Millonarios y Envigado, fueron varios los aspectos positivos para los locales, pues "hubo cosas buenas, hubo mejoría, hubo más dinámica del partido, más presencia ofensiva, hubo muchos duelos a favor y eso es importante, tanto defensiva como ofensivamente".

"El equipo se posicionó mejor, ganó bandas, por dentro intentamos tener una comunicación de un 3-1-2, no el 2-1 que veníamos haciendo y le dimos más libertad a Mackalister y a (Juan José) Ramírez", dijo el DT, rescatando que estos dos jugadores generaron mucho juego en la mitad.

Eso sí, Alberto Gamero no pasó por alto en rueda de prensa que "cometimos unos errores que tenemos que visualizarlo un poco mejor cuando juguemos así; a veces Vega iba mucho a los costados y me dejaba la mitad sola; a veces uno de ellos, Silva o Ramírez, iba al costado y me dejaba el centro solo; por momentos los extremos no hacían diagonales cuando el otro estaba encarando".

Ahora, sobre las modificaciones nominales que hizo Millonarios en este juego, el entrenador reconoció que "nosotros nos estamos dando cuenta que tenemos un buen equipo, buenos jugadores. No hay que pensar que este es titular o este es suplente, nosotros durante la semana vemos cosas muy buenas y uno quiere darle cabida a todos, todos no pueden estar, desafortunadamente son 18 que van a la concentración y 11 los que juegan".

Por último, Alberto Gamero se refirió a David Mackalister Silva, quien anotó el segundo gol del partido; a esto, el DT comentó: "¿Cuántos goles lleva?, yo creo que en la era mía tendría que llevar como 80 (llegó a 57), pero me alegra eso, es una de las cosas que yo siempre le digo a ellos, un volante 10 como él tiene que tener dentro de sus estadísticas goles y pase goles, ahí es donde ellos se dan a conocer".