"Tenemos equipo para competir": Gamero confía en Millonarios para buscar el título en la Liga

En los últimos años, Millonarios ha sido llamado a ser uno de los grandes animadores de la Liga Betplay. Aunque Alberto Gamero constituyó un equipo competitivo y que juega bien al fútbol, todavía tiene una asignatura pendiente: ganar el título del fútbol colombiano.

Recientemente, el técnico samario habló en conferencia de prensa sobre el plantel que tendrá para esta temporada, al que se sumaron hombres como Leonardo Castro, Fernando Uribe o Daniel Giraldo: "Contratamos una serie de jugadores que nos pueden dar una mano, se quedaron un 90 o 95 por ciento de los jugadores que teníamos. Tenemos un equipo para competir, estoy feliz con lo que tenemos. Ahora falta competir a un alto nivel y lograr el objetivo", afirmó.

Gamero se siente tranquilo con el trabajo que hizo el club durante el mercado de fichajes, por lo que no le preocupa, por ejemplo, la salida de Carlos Andrés Gómez a la MLS: "Para eso existen las estructuras y las modificaciones, si jugamos con extremos no vamos a necesitar del número 10 y viceversa. Todo va según como se dé el partido y para eso se necesita entrenar. Este torneo nos brindará la posibilidad de variar las estructuras, pero no vamos a cambiar nuestra idea", precisó.

El samario también se refirió a la lesión de Fernando Uribe, aunque se mostró optimista frente al hecho: "No es una mala noticia, al contrario, él (Uribe) tiene que mostrarse tranquilo y contento porque está esperando la oportunidad de entrar. Los jugadores lo saben y ellos tienen la confianza de que los vamos a tener en cuenta", afirmó.

Gamero encara su cuarta temporada como técnico embajador, por lo que espera en esta oportunidad pueda darle al equipo la estrella 16 de su historia: "Lo que quiero es el título, me quedan dos semestres y ojalá se pueda dar. He estado muy feliz por lo que estoy haciendo; todavía faltan cosas, pero estoy contento por lo que están logrando los jugadores", concluyó.

Cabe recordar que Millonarios debutará en la Liga Betplay 2023 jugando como visitante ante Deportivo Pereira por la segunda fecha del torneo. Además, enfrentará a Universidad Católica de Ecuador en la segunda fase de la Copa Libertadores.

