"Tenemos jerarquía y pelearemos por el título": Restrepo, DT del DIM

Independiente Medellín consiguió un triunfo clave 1-0 sobre Llaneros este domingo 10 de agosto en el estadio Bello Horizonte 'Rey Pelé', por la sexta fecha de la Liga Betplay 2025-II. El equipo antioqueño tuvo que esperar hasta el tramo final para destrabar un compromiso que se complicó más de lo esperado.

La anotación llegó al minuto 83, cuando Ménder García firmó una acción individual de gran calidad. El atacante recibió una asistencia de Léider Berrío y sacó un remate desde fuera del área que se clavó en el arco rival, dándole los tres puntos al cuadro dirigido por Alejandro Restrepo.

Justamente el entrenador del Medellín fue el primero en hablar luego de la rueda de prensa, y no solo resaltó la labor de sus dirigidos, sino que se refirió al buen presente de Llaneros, que marcha en la tercera posición de la Liga Betplay.

Puede leer: José Néstor Pékerman podría ser nuevo técnico de un campeón mundial

Lo que dijo Alejandro Restrepo luego de la victoria 1-0 de Medellín frente a Llaneros

"Fue una victoria muy importante, trabajada", comentó Alejandro Restrepo, pues dejó saber que ha sido de los partidos que más preparación ha requerido debido a que "Llaneros es uno de los equipos que mejor juega en el fútbol colombiano".

El entrenador antioqueño hizo saber que "no iba a ser un partido fácil para Medellín", por lo que a partir de allí se tomaron algunas medidas para afrontarlo, y valoró la labor que hicieron sus dirigidos, pues consideró que "el equipo no se guardó nada y corrió hasta el final".