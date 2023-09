"Tengo cabeza fría": Gamero no se desespera a pesar de la derrota de Millonarios

Duro revés para Millonarios luego de su visita a Águilas Doradas en el marco de la fecha 9 de la Liga Betplay. Los embajadores vivieron una pesadilla en el segundo tiempo, donde los antioqueños anotaron los dos goles para quedarse con la victoria como local.

Por si fuera poco, los dirigidos por Alberto Gamero terminaron con un jugador menos a raíz de la expulsión de Daniel Cataño al minuto 27 de la parte complementaria, lo que le permitió a Águilas concretar el segundo de la noche en el Estadio Alberto Grisales de Rionegro.

Aún con la derrota, el técnico samario no se mostró preocupado, pues considera que todavía hay cosas que se pueden corregir de cara, por ejemplo, al Clásico de la próxima fecha ante Santa Fe.

"La única preocupación que hay es que no metemos los goles, pero llegamos. Para hacer goles primero hay que generar las opciones y nosotros hoy las creamos todas para ganar en el primer tiempo, donde Millonarios jugó muy bien ante un equipo que nos puso un partido de ida y vuelta", señaló en rueda de prensa.

Desde luego, la derrota no le dejó un buen sabor de boca a Gamero. Eso sí, no pierde la tranquilidad: "Hay que tener tranquilidad para esto. Yo por lo menos tengo cabeza fría. Hubo cosas buenas, pero también hubo errores que se deben ir corrigiendo", precisó.

Asimismo, no le preocupa el hecho de que Millonarios todavía no vence como visitante a Águilas Doradas desde que ascendió por primera vez en el año 2011: "Yo me preocupo cuando no veo nada (en la cancha). Hoy jugamos contra un buen rival, pero en el primer tiempo nosotros les creamos las opciones de gol. Sé que hay cosas por mejorar, pero si me preocupo por las estadísticas, me voy a volver loco", aseveró.

Los capitalinos quedaron en el octavo lugar de la tabla de posiciones con 12 puntos. Uno de los equipos que lo supera en la tabla es Santa Fe, su próximo rival en una nueva edición del Clásico bogotano.

