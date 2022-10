"Tengo una deuda con el Cali": Pinto quiere reivindicar su primer etapa en el azucarero

Jorge Luis Pinto fue presentado como nuevo DT del Deportivo Cali. El entrenador habló de varios temas en la rueda de prensa oficial del club, desde allí el santandereano manifestó sus planes para el equipo azucarero.

Vea también: Las posibles sedes en Colombia para la Copa Libertadores Femenina 2023

En medio de sus primeras palabras oficiales como nuevo técnico del Cali, el entrenador habló sobre la importancia de recuperar al equipo. Uno de los apuntes que llamó la atención fue en referencia a una deuda con el club.

Para el 'profe' Pinto, su anterior paso por el club terminó de muy mala manera, motivo que lo hace buscar una nueva cara en su segundo paso por el cuadro caleño.

“Me siento comprometido y tengo hasta una deuda porque cuando estuvimos aquí, me fui siendo séptimo. El equipo estaba séptimo y me fui por algunas razones que siempre las planteé en Junta Directiva y las dije antes de que pasaran, pero bueno. Eso es el pasado. Por lo tanto he venido a darlo todo”, dijo el estratega del cuadro verde.

“Hoy mi vida me da tranquilidad en todos los aspectos, gracias a Dios y elijo lo que me gusta. En algún país donde estuve, ganaba muchos pesos pero no tenía nada que hacer por múltiples razones, desde la familiar hasta la comunicación. Y encontré que acá puedo hacer mi trabajo porque, como ustedes lo saben a través de mi historia futbolística, mi vida es el trabajo”,

Finalmente recordó: “En los países en los que he estado he triunfado y en las selecciones, he ganado por mi trabajo, a veces incomprensible y a veces comprensible. Soy un hombre exigente con quienes dirijo y conmigo mismo. Es lo que vengo a ofrecer. El trabajo no traiciona”.

Le puede interesar: El Marsella de Luis Suárez se impuso ante el Sporting y sigue con vida en la Champions

Por ahora, el entrenador tendrá su primer reto en el clásico ante América de Cali que se jugará el próximo domingo a las 05:35 p.m.