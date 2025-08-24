Actualizado:
"Tenían suerte": Jermein Peña tras derrota de Junior ante Millonarios
Millonarios goleó 3-0 a Junior en la fecha 8 de la Liga BetPlay.
Millonarios se sacudió de los malos resultado para hacer respetar su condición de local al golear 3-0 a Junior de Barranquilla en partido válido por la fecha 8 de la Liga BetPlay.
A pesar de haber sufrido la salida del entrenador David González, el equipo 'embajador' demostró efectividad al imponerse con anotaciones de Sebastián del Castillo, Nicolás Arévalo y Danovis Banguero.
Por otro lado, Junior demostró su peor versión en lo que va de la Liga BetPlay y aunque la derrota fue escandalosa, se mantiene como líder del certamen.
¿Millonarios tuvo suerte?
Al final del partido, Jermein Zidane Peña, defensa central de Junior, dejó una controversial declaración en zona mixta.
Peña aseguró que Millonarios conto con "suerte" para hacerse con la victoria.
"Nosotros llegamos mucho y tenemos que ser efectivos, ellos tenían suerte de ganadores hoy. Ganaron y hay que respetarlos", dijo.
Por otro lado, Peña lamentó que Junior tuvo mayor posesión del balón, pero se mostró errático en los momentos definitivos.
"Fallamos en que tenemos que meter los goles, si no los hacemos nos los hacen", agregó.
Próximos partidos de Millonarios y Junior
Millonarios y Junior volverán a la acción este martes cuando disputen sus respectivos compromiso por la Copa BetPlay.
El equipo 'embajador' se medirá con Real Cartagena en la vuelta de los playoffs, mientras que Junior chocara con Atlético FC en la ida de los octavos de final.
Por Liga BetPlay, Millonarios jugará el viernes 29 de agosto contra Águilas Doradas en condición de visita.
Junior recibirá a Llaneros el mismo viernes por la fecha 9.
