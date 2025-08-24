"Tenían suerte": Jermein Peña tras derrota de Junior ante Millonarios

Millonarios se sacudió de los malos resultado para hacer respetar su condición de local al golear 3-0 a Junior de Barranquilla en partido válido por la fecha 8 de la Liga BetPlay.

A pesar de haber sufrido la salida del entrenador David González, el equipo 'embajador' demostró efectividad al imponerse con anotaciones de Sebastián del Castillo, Nicolás Arévalo y Danovis Banguero.

Por otro lado, Junior demostró su peor versión en lo que va de la Liga BetPlay y aunque la derrota fue escandalosa, se mantiene como líder del certamen.