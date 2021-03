Tensa relación entre Santa Fe y Omar Pérez: desplante del club y mensaje del ídolo

Las últimas horas no han sido tranquilas en el entorno de Independiente Santa Fe por cuenta de Omar Pérez y la junta directiva del club que sufrirá varios cambios tras la asamblea del lunes. Sin embargo, un tema que tiene molesta a la afición es el desplante que le hizo la institución al exjugador argentino.

Este lunes 29 de marzo Omar Pérez cumplió 40 años de edad y las redes sociales se inundaron de mensajes por parte de los hinchas, exjugadores y allegados al argentino que ganó 9 títulos oficiales con el ‘león’ y es considerado por muchos como el máximo ídolo de la historia de la institución junto a Alfonso Cañón.

Lea también: Los fuertes números que marcan la paternidad del Tolima frente a Nacional

No obstante, en medio de todos los mensajes y saludos faltó uno muy importante: las cuentas oficiales de Independiente Santa Fe en redes sociales no se manifestaron de ninguna manera y esto generó una ola de comentarios negativos contra los encargados de las comunicaciones y la directiva presidida por Eduardo Méndez, luego que hace unos meses el exjugador no fuera tenido en cuenta para los mensajes alusivos a los 80 años del 'expreso rojo'.

Ante ese insólito desplante, Omar Pérez apareció este martes en su cuenta de Instagram publicando una fotografía con su familia y una clara indirecta a los directivos del club: “Muchos saludos, muchos mensajes. Gracias a todos por su tiempo... Hasta los que se olvidaron (risas)”.