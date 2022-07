¿Teo está en sobrepeso? Mayer Candelo habló de la situación del delantero

Deportivo Cali está contra las cuerdas en la Liga BetPlay a pesar de que tan solo ha disputado un partido en el certamen del segundo semestre.

Sin embargo, tras perder en su primera aparición contra Deportes Tolima, el conjunto 'azucarero' está en la obligación de sumar, teniendo en cuenta la mala campaña que hizo en la primera mitad del año al no clasificar al grupo de los ocho.

Este jueves 21 de julio, Cali recibirá a Deportivo Independiente Medellín en encuentro de la fecha 3, en el que no podrá utilizar al experimentado delantero Teófilo Gutiérrez, ya que fue expulsado contra Tolima y deberá cumplir con dos jornadas de sanción.

A pesar de no esta habilitado, el director técnico Mayer Candelo habló del trabajo especializado que está haciendo Gutiérrez teniendo en cuenta que tiene algo de sobrepeso.

"Eso no era de hoy, era del trabajo anterior. Pero lo hemos trabajado diferenciado, aparte del grupo. Él ha estado muy motivado y consciente de sus cosas, ha tenido toda la disposición. Estos días que no va a jugar lo he hecho a un lado, con los preparadores físicos para que lo trabajen diferenciado y lo podamos ayudar para que tenga un mejor rendimiento", afirmó en diálogo con Carlos Arturo Arango.

Candelo también explicó que espera que Teo recupere su mejor nivel y le aporte a Deportivo Cali

"Para que nos pueda aportar algo de lo que él da. Es un talentoso, nadie puede desconocer sus condiciones, es un jugador importante para la institución. Se ha ganado esa importancia del hincha, del club y sus compañeros porqué fue campeón, pero de ese pasado necesitamos que lo vuelta a tener".

Finalmente, el entrenador aseguró que habló con el delantero cuando surgió el rumor de su salida y le enfatizó que si se quedaba le iba a valorar su decisión.

"A Teo se lo dije, que si se quedaba lo aplaudía y si se iba también, son situaciones para el club que le pueden dar una ayuda en lo económico".