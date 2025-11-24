Teo sacó la veteranía con árbitro del América vs Junior: la polémica razón

Como era de esperarse en la Liga BetPlay 2025-II la polémica no dejará de estar presente en los diferentes estadios del país. En este caso, América de Cali recibió la visita del Junior de Barranquilla en los cuadrangulares semifinales. Wilmar Montaño fue el encargado de impartir justicia y se dejó llevar por la veteranía de algunos jugadores en la cancha.

Durante el primer tiempo, América y Junior tuvieron un partido tranquilo con opciones para ambas escuadras, pero la paridad sin goles persistió. La visita atacó más y en el segundo tiempo, los locales se soltaron del asedio abriendo el marcador.

Cristian Barrios puso el primer tanto del partido ganando en las alturas superando a la zaga defensiva del Junior y rompiendo el arco de Mauro Silveira. Los barranquilleros igualaron de manera agónica y, aunque Teófilo Gutiérrez no gestó la anotación, su veteranía quedó en evidencia convenciendo a Wilmar Montaño.

TEÓFILO GANÓ POR VETERANÍA: “¿QUÉ VAS A REVISAR?”

Y es que, en la zona mixta, Jean Pestaña reveló lo que sucedió en esa jugada puntual del empate en la que quedó retratado, pero no fue el único, “no hay una cámara que diga eso (que fue gol). Yo me le acerco al árbitro y le digo anda a revisarla que no entra. Yo estoy de frente, estoy a un metro. Me dice, ‘sí, voy a hacer la señal para revisarla’. Llega Teo y le dice ‘¿qué vas a revisar? ¿Qué vas a revisar?’ y dice gol confirmado”.

Posteriormente, indicó que la voz de Teófilo Gutiérrez tiene poder en el fútbol, “es muy difícil. Vos sabés que la voz de Teo tiene peso en el fútbol para todo, ¿o no es así? Ustedes mismos lo saben”.

También habló de otro factor determinante con Teófilo como protagonista, “lo del gol y lo que le dijo Teo afectó en lo emocional a Carra (Rafael Carrascal), pero creo que no fue un golpe en la cara, fue en el pecho. Entonces es muy difícil que el árbitro tome decisiones así a la carrera sin interpretar el fútbol. Si está tranquilo a la hora de tomar las decisiones puede tomar una que no beneficie a nadie, sino que sea neutra”.

Finalmente, el zaguero central afirmó que el arbitraje estuvo muy favorecido para el Junior, “primera vez que veo que en todas las dudosas es para el visitante. Vuelve la hinchada que era lo que queríamos y nos perjudican de esa manera. Estamos en un equipo grande, no puede pasar nada. Si me quieren echar la culpa a mí, está bien, lo acepto. Yo soy un ser humano, me puedo equivocar, puedo tener errores y vamos hacia adelante”.