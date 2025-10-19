Actualizado:
Dom, 19/10/2025 - 10:46
Teo se ilusiona con Junior y advierte a rivales: "en las finales se mostrará algo bueno"
Teo Gutiérrez habló luego de la victoria 3-2 sobre Deportivo Pereira.
Junior de Barranquilla logró un agónico triunfo en la fecha 16 de la Liga BetPlay, después de derrotar en condición de local 3-2 a Deportivo Pereira con anotaciones en los minutos 90+6 y 90+8.
Con este resultado, el equipo 'rojiblanco' aseguró su participación en los cuadrangulares semifinales al llegar a 31 unidades y ponerse parcialmente en la cima del campeonato.
Teo Gutiérrez valoró el triunfo de Junior
Al término del partido, Teófilo Gutiérrez, quien fue titular y capitán de Junior, valoró la victoria y el hecho de llegar a 31 unidades en el certamen.
"Sumamos 31 puntos donde no ha sido fácil, nadie ha creído, pero nosotros hemos creído en el plan de trabajo", dijo.
Por otro lado, Gutiérrez quiso resaltar que la remontada de Junior ante Pereira ilusiona al equipo con obtener buen resultado en los cuadrangulares.
"Se va demostrando un poco lo que se va a ver en las finales. Junior siempre que muestra esta clase de partidos es por que en las finales hará algo importantes", afirmó.
Por otro lado, Gutiérrez analizó la racha negativa que superó Junior y se mostró optimista para el cierra de la fase todos contra todos.
"Estamos clasificados, ya no nos saca nadie. Quedan partidos y ahora veníamos de una racha negativa y después una positiva. Esto es Junior, cuando se muestra esta clase de partidos es por que en las finales se mostrará algo bueno", puntualizó.
Fuente
Antena 2