Teo se ilusiona con Junior y advierte a rivales: "en las finales se mostrará algo bueno"

Teo Gutiérrez valoró el triunfo de Junior

Al término del partido, Teófilo Gutiérrez, quien fue titular y capitán de Junior, valoró la victoria y el hecho de llegar a 31 unidades en el certamen.

"Sumamos 31 puntos donde no ha sido fácil, nadie ha creído, pero nosotros hemos creído en el plan de trabajo", dijo.

Por otro lado, Gutiérrez quiso resaltar que la remontada de Junior ante Pereira ilusiona al equipo con obtener buen resultado en los cuadrangulares.

"Se va demostrando un poco lo que se va a ver en las finales. Junior siempre que muestra esta clase de partidos es por que en las finales hará algo importantes", afirmó.