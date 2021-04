Teófilo confesó cuál ha sido el mejor técnico en su carrera futbolística

El futuro del delantero del Junior, Teófilo Gutiérrez se encuentra en veremos. El cuadro barranquillero esperaría hasta finales de mayo para saber si continúa con la presencia de ‘Teo’, ya que depende de lo que pase en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

A pesar de la edad de Teo, las ofertas no le faltan. Se conoció que el equipo de Emiratos Árabes, dirigido por el estratega argentino Ramón Díaz y quien lo dirigió en River Plate estaría detrás de los goles del barranquillero.

Y es que ambos compartieron alegrías en el cuadro ‘Millonario’, donde consiguieron en el 2014 el campeonato de la liga argentina. No obstante, Teófilo mediante sus redes sociales indicó que el mejor técnico que ha tenido en su carrera deportiva ha sido el uruguayo Julio Comesaña con el que ha conseguido la mayor cantidad de títulos: “Comesaña es el mejor entrenador que he tenido, le tengo muchísimo respeto y un aprecio gigante al 'profe'”.

Asimismo, resaltó que “siempre tengo ofertas esperando, pero mi futuro está claro ya, espero que esto termine para tomar la mejor decisión, tengo un compromiso con el hincha de Junior, quiero darles más alegrías”, haciendo referencia a los campeonatos logrados con el club ‘Tiburón’ que lo convirtieron en un referente.

Por otra parte, Teófilo indico que siente que está en su mejor momento futbolístico y que además “o estoy disfrutando al máximo, no me pongo límites, cada día me levanto con el pensamiento de dar más, el día que no pueda colgaré los guayos".

Finalmente, el delantero del Junior no ocultó el amor que siente no solamente por el cuadro barranquillero, sino por el equipo argentino, River Plate: “Son dos amores que tengo, por lo que siento por ellos, me han dado todo. En River me trataron bien, me hacen sentir lo importante que fui allá”.