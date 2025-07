Teófilo desmiente a Fuad Char: "Todavía no he hablado con el jefe"

El futuro de Teófilo Gutiérrez quedó en veremos al finalizar el primer semestre del año en Colombia, pues su contrato con Junior, donde viene cumpliendo su cuarta temporada, estaba vigente hasta el pasado 30 de junio. Sin embargo, siempre se manejó la posibilidad de renovarlo.

De hecho, Fuad Char, máximo accionista del equipo tiburón, había señalado que el delantero de 40 años iba a extender su vínculo por seis meses más, es decir, hasta diciembre de 2025. Asimismo, las directivas tenían planeado que su despedida sería enfrentando a River Plate en el Metropolitano de Barranquilla.

¿Qué dijo Teófilo sobre su posible renovación?

Frente a estos temas, Teófilo se pronunció para aclarar que no ha sostenido alguna reunión con Fuad Char frente a su continuidad en el Junior y los detalles sobre su retiro: "No he hablado con el jefe todavía. Ojalá que tratemos de cerrar la negociación lo más pronto posible, pero eso no depende de mí, sino de los jefes", expresó.

Aunque todavía no hay nada oficial con respecto a su renovación, el delantero se mantiene optimista, y espera que ambas partes puedan llegar a un acuerdo satisfactorio: "Hay que esperar y hay que firmar primero. Cuando uno firme ahí se puede hablar, pero hay que esperar la cita de ellos (los directivos)", aseguró.