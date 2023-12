Teófilo Gutiérrez no se guardó nada: "el deseo es siempre volver"

Vuelve y juega como cada mercado de fichajes en el Junior de Barranquilla, suena el nombre de uno de los grandes referentes de la institución barranquillera como lo es Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio. El delantero fue una de las bajas confirmadas del Deportivo Cali, y ahora, su futuro está en vilo esperando cuál podría ser su próximo club.

Sin duda alguna, el deseo del goleador siempre ha sido regresar al Junior. Fiel a ese dicho, “el buen hijo regresa a casa”, Teófilo sueña despierto con el día en el que los Char acepten su vuelta a la institución. No obstante, equipos como Unión Magdalena e Independiente Santa Fe también estuvieron detrás de ‘Teo’. Nuevo año, y mismo anhelo del ex Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali.

Hace unos días, Fuad Char dialogó con El Heraldo sobre confirmaciones para el 2024 y rumores de jugadores que habían sonado para llegar al campeón de Colombia. En ese listado, no aparecía el nombre de Teófilo Gutiérrez, y sí el de un posible regreso como el de Víctor Cantillo. Sin embargo, Fuad le bajó el dedo, pues sentenció que no hay la economía para traer al ex Corinthians.

Si no hay para traer a Víctor Cantillo, seguramente tampoco habría para Teófilo, pero el delantero anhela con regresar y en conversación con El Ámbito, ‘Teo’ se sinceró. “Ojalá Dios permita (el Ba-Cha-Teo), lo más importante es que Junior le siga dando alegrías a la gente y que Alejandro Char le dé a Barranquilla siempre lo mejor como lo hace”. Con Carlos Bacca, Yimmi Chará que es esperado para firmar próximamente y Gutiérrez, sería una delantera de ensueño para el 2024 y la Copa Conmebol Libertadores.

Teófilo Gutiérrez tiene ADN ‘tiburón’, y afirmó que, “siempre el anhelo y el deseo de uno es volver y vestir la camiseta de mi amado club que es el Junior y darle muchas alegrías a la gente. Tengo tres opciones más, acá en Colombia y una afuera, esperemos con el poder de Dios que todo se dé con calma, pensar con sabiduría y que sea lo mejor para mí y mi familia”.