Teófilo no se quedó atrás y se defendió ante unas acusaciones que "carecen de total fundamento"

Un nuevo escándalo envolvió a Teófilo Gutiérrez al recibir una sanción de cuatro fechas por parte de la Dimayor por tocar indebidamente a una mujer tras el partido en el que Deportivo Cali cayó como visitante ante Deportes Tolima por los cuadrangulares de la Liga Betplay.

El hecho fue reportado por un oficial de medios de la entidad, quien además fue testigo de cómo el jugador manoseó los glúteos de una encargada de logística del Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Según cuenta, realizó este acto en dos oportunidades.

Tras revisar el caso, Teófilo fue sancionado de acuerdo a lo establecido en el artículo 63 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol. Además, está obligado a pagar una multa económica por este hecho.

¿Cuál fue la respuesta de Teófilo?

Ante este caso, el jugador de 38 años no se quedó atrás y decidió pronunciarse en sus redes sociales para dar su versión de lo ocurrido. Desde allí emitió un comunicado donde defendió su inocencia ante la acusación que se le hizo.

"Siempre he profesado el mayor de los respetos hacia las mujeres, no solo en el campo personal, sino también en lo profesional y deportivo, razón por la cual esas afirmaciones calumniosas que se me realizan carecen de total fundamento y no se compadecen con lo ocurrido", afirmó en una historia desde su cuenta de Instagram.

En su misiva, el delantero aseguró que ejercerá la defensa de sus derechos ante una situación que, en su criterio, no amerita una sanción al no existir pruebas que confirmen el acto que cometió.