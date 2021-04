Teófilo se despachó: tiene dos ofertas, pero le dijo a los Char que prefiere a Junior

En medio de la resurrección de Junior en la Liga Betplay y la ilusión de pelear un nuevo título mientras se busca una buena presentación internacional, un tema que sigue incomodando en las toldas del club es el futuro de Teófilo Gutiérrez, máxima figura y referente del equipo.

El experimentado atacante termina su contrato en el mes de junio y no ha llegado a un acuerdo con la directiva para la renovación, todo esto especialmente por temas económicos que no han acordado. Así las cosas, el jugador dialogó en ESPN y dijo que tiene dos “novias”, pero que la prioridad siempre la tendrá Junior de Barranquilla.

"Es una situación incómoda para mí, pero gracias a Dios ya 'aparecen las novias', como dice uno… Ya hay un par de cosas habladas y esperemos. Lo más importante es el compromiso que tengo con la gente, con el hincha de Junior, con mi familia. Queremos poner, Dios mediante, esa décima estrella para disfrutarla y después tomar la mejor decisión", señaló en primera medida el atacante y Argentinos Junior sería uno de los interesados.

Luego aclaró dónde quiera estar después de junio: "Siempre la prioridad ha sido Junior, por encima de todo. Pero bueno, me debo a mi familia también, tengo un compromiso grande con mi familia. Y ellos saben lo que yo pienso, los directivos…. Lo más importante, como te digo, es disfrutar. estoy disfrutando el momento y después disfrutar junto con mis compañeros y poder alcanzar la décima".

Sobre River Plate y Junior, explicó: "Argentina siempre ha sido mi segunda casa, por el cariño y los especiales que han sido allá. Porque la gente del fútbol me ha tratado muy bien y he pasado una etapa muy linda en mi carrera, donde he ganado todo allá… Pero lo más importante es que Junior me ha mostrado a nivel mundial y son prácticamente mis 2 amores".

Posteriormente dejó un certero mensaje a los directivos incentivando para que definan su futuro: "Cuando llegan las cosas y están 'las cartas sobre la mesa', tomar la mejor decisión. Y esperemos lo mejor para mi familia, que es lo más importante… Ojalá, Dios quiera, esto se pueda arreglar en 2 minutos. Ojalá el dueño y su familia, Char, que es muy poderosa, tomen la mejor decisión para el Junior, que es lo más importante”

“Yo siempre estuve con el cariño por esta camiseta, he sido un profesional en todo sentido, quiero lo mejor para el grupo, para mis compañeros, para la institución. En estos últimos meses nos hemos sentido muy bien, por la compenetración que tenemos en el grupo. Con alegría, con el trabajo, con un cuerpo técnico que quiere crecer y que están dando todo para llegar a lo más alto”, agregó sobre el presente ‘tiburón’.

“Ojalá que se pueda arreglar, que yo pueda estar feliz y lo más importante es que el hincha de Junior esté tranquilo y feliz, para volver a ganar torneos nacionales y pelear en copas internacionales", apostilló Gutiérrez.