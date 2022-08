Teófilo y ¿un viajado para el América?: "Nunca me he ido a la 'B' ni voy a ir"

Deportivo Cali es uno de los equipos de la Liga Betplay que sigue sin mejorar su andar, y luego de igualar 4-4 con Alianza Petrolera por la octava fecha, Teófilo Gutiérrez, uno de los referentes del equipo, 'dio la cara'.

Pues el futbolista barranquillero -quien salió resentido en el más reciente duelo-, comentó que el bache del Cali sicede por "así es la vida, hay que afrontarla así, ese es el fútbol".

Deportivo Cali: Teófilo Gutiérrez asegura que no se irá a la B

Sin embargo, y en un tono más airado, Teófilo dijo "lo único que tengo claro es que nunca me he ido a la B ni voy a ir", sintiéndose convencido de que el cuadro vallecaucano no estará en la lucha por no descender.

"Se lo digo al que sea", reiteró Teófilo, y explicó que sus declaraciones se generan en vista de que "tengo criterio en eso y trabajo para ser el mejor", por lo que no se tiene en mente la posibilidad de bajar de categoría.

Ahora, cuando la mesa de trabajo inquietó sobre el motivo de sus declaraciones, Teo respondió que "hay algunos bobitos que hablan por un micrófono y mencionan la B, y no saben lo que hablan, no hay criterio para decirlo".

Sin embargo, la charla en Caracol finalizó con un 'Teo' augurando mejores resultados para el club, pues "el Cali está para grandes cosas", y a su vez, le envió un saludo a la hinchada: "Le digo al hincha que disfrute, que crea y que sea feliz".